Nuggets atropelam Knicks com mais um show de Nikola Jokic; Hawks batem Suns

06/05/2021 | 08:00



O Denver Nuggets venceu com tranquilidade o New York Knicks por 113 a 97, no Colorado, pela rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA, com mais uma partida inspirada de Nikola Jokic. O pivô sérvio teve mais uma jornada de alto nível rumo ao prêmio de MVP (melhor jogador) ao anotar um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 32 pontos e 12 rebotes, além de dois tocos e dois roubos de bola.

O time da casa ainda contou com boas atuações de Austin Rivers (25 pontos), Michael Porter Jr, (17 pontos) e Facundo Campazzo (16 pontos, nove rebotes e cinco roubos de bola). Pelo lado dos Knicks, os destaques foram Immanuel Quickley (18 pontos) e Julius Randle (14 pontos, oito rebotes e cinco assistências).

O resultado positivo recolocou os Nuggets, que têm 44 vitórias e 22 derrotas, na terceira colocação da Conferência Oeste, quatro jogos atrás do líder Phoenix Suns. Já os Knicks, com 37 triunfos em 66 jogos, ainda não garantiram a vaga nos playoffs do Leste, tendo dois jogos de vantagem para o Miami Heat - atualmente primeiro classificado para o torneio "play-in" (fase anterior aos playoffs).

Na Geórgia, o Atlanta Hawks recebeu e venceu os Suns por 135 a 103 após uma bela exibição coletiva. Clint Capela foi o cestinha da equipe da casa com 18 pontos, além de pegar 10 rebotes. No entanto, não esteve sozinho, pois Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari e Lou Williams marcaram 16 pontos cada. Além deles, Onyeka Okongwu foi destaque, em especial no último período, e fechou a noite com 14 pontos.

Do outro lado, Devin Booker (30 pontos) e Mikal Bridges (18 pontos) foram os únicos atletas dos Suns a ultrapassar a marca dos 10 pontos anotados na partida. Deandre Ayton beirou o "double-double" com sete pontos e oito rebotes e o armador Chris Paul saiu de quadra com nove pontos.

Com a terceira vitória seguida, os Hawks igualam neste quesito o número dos Knicks, quarto colocado no Leste, e voltam a ameaçar o posto de mandante na primeira rodada dos playoffs, atualmente pertencente à franquia de Nova York. Já os Suns encaram seu primeiro revés após cinco triunfos seguidos e, agora, possuem uma derrota a mais que o Utah Jazz, maior ameaça na briga pela primeira posição do Oeste.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 96 x 132 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 105 x 141 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 135 x 139 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 135 x 134 Washington Wizards

Atlanta Hawks 135 x 103 Phoenix Suns

Indiana Pacers 93 x 104 Sacramento Kings

Houston Rockets 115 x 135 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 113 x 97 New York Knicks

Utah Jazz 126 x 94 San Antonio Spurs

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers