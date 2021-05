Vibes: nova funcionalidade do Tinder permite mais matches; aprenda a usar

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/05/2021 | 07:18



O app de namoro Tinder anunciou o lançamento de mais uma funcionalidade. A Vibes oferece aos usuários nova maneira de expressar suas opiniões sobre tudo – desde as preferências na hora de montar o prato (feijão por cima ou por baixo?) até sobre o que acontece na cultura pop.

A nova experiência do Tinder se baseia em eventos no aplicativo. No Swipe Night, por exemplo, mais de 13 milhões de membros se reuniram no ano passado para participar de uma história compartilhada.

Já o Match Time, também usado como inspiração ao Vibes, permite às pessoas saber que o Tinder está pegando fogo e ajuda os membros a terem, em média, 25% mais matches.

Os primeiros testes mostram que os membros do Tinder entraram mesmo nessa vibe e voltam a compartilhar como se sentem continuamente. O Vibes, já gerou mais likes e matches para todos, funciona assim:

Membros são alertados quando o Vibes é iniciado em sua área por meio de notificação push – ou quando abrirem o aplicativo;

Os participantes respondem a uma série de perguntas – de traços de personalidade à cultura pop – para dar aos potenciais matches mais informações sobre eles e desta forma saber se estão na mesma… vibe;

Vibes será disponibilizado nos perfis dos membros por 72 horas;

Quando quem está participando do Vibes der match, conseguirá ver a resposta do outro na janela de bate-papo e para poder iniciar a conversa com mais contexto;

Vibes mudam rapidamente – e é melhor ainda quando todos compartilham a sua ao mesmo tempo. Cada evento durará apenas 48 horas, mas Vibes não é um evento único, então, haverá a oportunidade de participar novamente.

Seu perfil no Tinder deve ser uma representação autêntica de você mesmo. Isso muitas vezes muda conforme se explora quem se é, o que se quer e o que está acontecendo ao redor.

“Construímos o Vibes para ajudar a tornar os perfis tão dinâmicos quanto os de nossos membros, ao mesmo tempo em que oferecemos mais opções ao longo do caminho”, disse Udi Milo, vice-presidente de produto do Tinder. “Esta é a primeira de muitas coisas que estamos criando para a comunidade do app este ano, para que mostrem mais de suas personalidades no aplicativo.”

Vibes será lançado globalmente ao final de maio. Se a verificação instantânea de vibe estiver correta, como sempre, membros têm a oportunidade de continuar suas conversas por chat de vídeo do Tinder.