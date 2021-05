Com golaços, Inter massacra Olimpia e alcança sua maior goleada na Libertadores

05/05/2021 | 23:02



A torcida do Internacional foi presenteada com uma atuação de gala nesta quarta-feira. Na reestreia de Taison, que retornou com a camisa 10 e a faixa de capitão, o time gaúcho atropelou o Olimpia, do Paraguai. Em noite mágica no Beira-Rio, de golaços e um futebol muito bem jogado diante de um rival combalido, a inspirada equipe colorada aplicou 6 a 1, sua maior goleada na história da Libertadores.

Thiago Galhardo balançou as redes duas vezes e comandou o massacre colorado em Porto Alegre. Victor Cuesta marcou de cabeça, Edenílson fez de pênalti, Yuri Alberto só completou para as redes e o jovem Caio anotou uma pintura de bicicleta para sacramentar a goleada. Os paraguaios descontaram com Derlis González convertendo penalidade no final.

O resultado deixou o Inter na liderança do Grupo B, com seis pontos e um largo saldo de gols - são dez gols marcados em três jogos e três sofridos. Para se manter na ponta da chave de forma isolada, a equipe colorada seca o Always Ready, da Bolívia, que enfrenta o Deportivo Táchira nesta quinta. O Olímpia têm três pontos e é o terceiro colocado.

O Inter dominou o Olímpia desde o começo e foi soberano na partida. No primeiro tempo, teve, é verdade, dificuldade para encontrar espaços, mas conseguiu abrir o placar com Victor Cuesta, de cabeça, após escanteio de Rodinei, e a partir daí ficou confortável no confronto.

No segundo tempo, os comandados de Miguel Angel Ramírez voltaram inspirados, fizeram o jogo ficar fácil e transformaram o placar em goleada, sem ter piedade de um rival que deu muitos espaços e mostrou muita fragilidade, especialmente no sistema defensivo.

O segundo gol saiu aos oito minutos, dos pés de Edenílson cobrando pênalti assinalado pelo árbitro após toque no braço de Benítez. O terceiro e o quarto foram marcados por Thiago Galhardo. O atacante fez o primeiro dele aos 18, aproveitando o rebote do goleiro após defesa de chute de Marcos Guilherme, e o segundo aos 25, com um lindo toque de cobertura.

Galhardo deixou o campo em grande estilo após anotar uma pintura e deu lugar para Yuri Alberto, autor do quinto tento. O atacante recebeu de Marcos Guilherme e só teve o trabalho de empurrar para as redes aos 31. Três minutos depois, o jovem Caio, que entrara na vaga do ídolo Taison, fez um golaço de bicicleta para dar ainda mais brilho à impiedosa goleada.

A penalidade cometida por Dourado e convertida por Derlis González, ex-Santos, no final do jogo, não foi sequer capaz de manchar a exibição de gala do time colorado. Se tivesse torcida no Beira-Rio, certamente os jogadores sairiam aplaudidos de campo.

O próximo compromisso do Inter é o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho, sábado, às 19 horas, contra o Juventude, no Beira-Rio. Na ida, o time colorado perdeu por 1 a 0. Na Libertadores, o próximo adversário será o Deportivo Táchira, terça-feira, às 19h15, na Venezuela.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 6 x 1 OLIMPIA

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Rodinei (Saravia), Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson (Nonato), Maurício (Praxedes); Marcos Guilherme, Taison (Caio) e Thiago Galhardo (Yuri Alberto). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

OLIMPIA - Oliveira; Benítez (Otálvaro), Alcaraz, Polenta e Iván Torres; Ojeda, Ortiz, Rodrigo Rojas (Roque Santa Cruz), Ramón Sosa (Derlis González) e Alejandro Silva (Camacho); Recalde. Técnico: Sergio Ortemán.

GOLS - Victor Cuesta, aos 28 minutos do primeiro tempo. Edenílson, aos seis, Thiago Galhardo, aos 18 e aos 25, Yuri Alberto, aos 31, e Caio, aos 34

ÁRBITRO - Facundo Tello Figueroa (Argentina)

CARTÕES AMARELOS - Edenílson, Polenta, Alejandro Silva, Derlis González

PÚBLICO E RENDA - Jogo sem torcida.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).