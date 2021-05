Santo André recebe o Mirassol tentando recuperar a confiança

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/05/2021 | 00:01



O Santo André tem pela frente hoje, às 21h, no Estádio do Canindé, a primeira das duas últimas decisões que determinarão sua permanência na Série A-1 do Campeonato Paulista. Pela frente, o Mirassol, que vive momento oposto: já está classificado e quer a vitória a todo custo para garantir a liderança do Grupo D.

Para o Ramalhão, triunfo hoje pode decretar mais um ano na elite caso o São Bento perca ou empate com a Inter de Limeira. No pior dos cenários, o time do Grande ABC ainda terá pela frente a rodada final, contra o Ituano, para buscar a fuga do descenso.

Seja como for, um fato é certo e foi constatado pelo técnico Márcio Fernandes: a sequência de nove jogos sem vencer abalou o elenco. “O momento que a equipe do Santo André se encontra é difícil, no qual os jogadores, com os resultados negativos, perderam um pouco de confiança, e isso estamos tentando resgatar. São jogadores de qualidades, que tiveram bons momentos em campeonatos paulistas anteriores, então não desaprenderam, mas a confiança realmente não é a mesma. Consequentemente eles baixaram muito o nível de produção em campo e estamos tentando reverter isso”, afirmou o técnico.

Desta maneira, além de comandante, o treinador assume o papel de psicólogo. “Nossa postura tem de ser de time vencedor, competitivo, lutando a todo momento pela vitória, que é o que nos interessa. Conseguindo os gols a confiança vai voltando, os jogadores vão melhorando dentro do jogo e consequentemente a gente tem mais chance de sair vencedor do jogo. Esse é o pensamento”, decretou.

De acordo com o lateral-direito Lucas Mendes, titular no empate por 2 a 2 com a Ferroviária, o Santo André mira vencer os dois últimos compromissos, mas sabe que outras combinações podem ser suficientes. “A gente não queria estar passando por essa situação, mas a gente ainda só depende da gente. Vamos buscar esses seis pontos. E também se a gente vencer o Mirassol e o São Bento perder, matematicamente deixa a gente na A-1.”

O técnico Márcio Fernandes preferiu não adiantar a escalação, mas revelou que poderá mexer na equipe. “Devido até à sequência de jogos um em cima do outro, trabalhamos opções e amanhã (hoje) vamos definir. Vou conversar com alguns jogadores para saber o estado real de cada um para colocar os que estiverem em melhores condições físicas e técnicas. Então pode ser que a gente mude a equipe”, afirmou ele, que não sabe se o atacante Caio Rangel terá condições físicas de ir para o jogo. “Estamos aguardando o departamento médico”, concluiu.