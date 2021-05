Com PPA, Filippi retoma ação petista deixada para trás

Júnior Carvalho

06/05/2021 | 00:01



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), lançou ontem a retomada da participação popular na formulação do PPA (Plano Plurianual) 2022-2025. A iniciativa, idealizada nas primeiras gestões petistas, vinha sendo reduzida desde o último governo do partido (2009-2012), o que abriu caminho para o isolamento do então prefeito Mário Reali (PT) e sua consequente derrota na disputa pela reeleição.

Instrumento que norteia as ações da administração a longo prazo, o PPA auxilia o Paço a priorizar iniciativas e provisioná-las nos orçamentos.

A exemplo do OP (Orçamento Participativo), o modelo de consulta popular para tomada de decisões também é ferramenta de comunicação dos governos. Não à toa, a atual gestão intensificou a exposição de Filippi nas redes sociais, com ampla visibilidade ao lançamento do projeto em live no Facebook e no YouTube.

Secretária de Planejamento e Gestão, Fatinha Queiroz (PT) ressaltou a importância da participação popular em contexto pandêmico de Covid-19. “Diante de um cenário de tantas incertezas, apostar em planejamento a curtíssimo prazo pode acarretar em erros irreversíveis. Olhar para os quatro anos nos permite enxergar como eu posso construir um governo e como eu posso buscar ajuda externa no futuro”, citou. Secretária da mesma pasta no governo Reali, Fatinha atribuiu o enfraquecimento dos mecanismos de participação popular a crises daquela época. “A gente manteve o PPA participativo em 2009, no primeiro ano do governo do Mário. Sentimos o impacto da crise (econômica) de 2008 e dos sequestros de receita e a gente passou a olhar para o planejamento e a fazê-lo internamente”, explicou, ao citar confiscos judiciais para pagamento de precatórios que reduziram a capacidade de investimentos da administração naquela época. A dor de cabeça, inclusive, forçou Reali a travar batalha política em Brasília, mas minimizou sua aparição nas ruas.

Por causa do momento sanitário do País, a consulta popular será feita exclusivamente virtual, por meio do site: participa.diadema.sp.gov.br. A administração coletará as sugestões e realizará audiências públicas.