Tite planeja próximos passos com secretariado em S.Caetano

Da Redação



05/05/2021 | 21:45



O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), reuniu ontem o secretariado para debater planejamento para os próximos meses, ainda sob efeitos da pandemia de Covid-19. Tite fez balanço das ações do governo no primeiro quadrimestre, que se mostrou desafiador diante do recrudescimento de casos de novo coronavírus e adoção de mais medidas de isolamento físico – restrição essa que vem sendo reduzida diante da queda do número de casos, internados e mortos pelo vírus.

“Temos um grupo preparado e capacitado do qual me orgulho muito. Unidos, podemos oferecer à população da cidade um atendimento cada vez melhor”, comentou Tite, que reuniu o time no auditório do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), com o objetivo de assegurar distanciamento entre os participantes.

“Mesmo com todas as dificuldades, estamos conseguindo realizar as obras necessárias. A cidade está recebendo iluminação de LED nas ruas e, em breve, serão inauguradas mais duas escolas (nos bairros Santo Antônio e Cerâmica). Além disso, São Caetano se destaca na imunização contra a Covid-19, como o município que mais vacina na Grande São Paulo”, lembrou o prefeito de São Caetano. “Mas os desafios impostos pela pandemia pedem que nos superemos. Ainda há muito por fazer e temos que honrar o trabalho que foi feito nesses últimos anos”, emendou o chefe do Executivo, que agradeceu pela dedicação de todos os servidores públicos no período de dificuldade.

No fim, Tite lançou mão de frase célebre do governador Mário Covas (morto em 2001): “Ele dizia que, diante da adversidade, só nos restam três atitudes: enfrentar, combater e vencer. É o que estamos fazendo”.