Polícia Ambiental flagra loteamento ilegal em terreno embargado em São Paulo

Do Diário do Grande ABC



05/05/2021 | 19:13



As equipes de fiscalização da Operação Integrada Defesa das Águas flagraram uma ação de desrespeito ao embargo e construção irregular num terreno localizado na rua Joaquim Assunção, na região de Parelheiros, Zona Sul de São Paulo. Os agentes suspeitam que os lotes estavam sendo preparados para serem comercializados ilegalmente.

No local foram encontradas máquinas, material de pavimentação, além de ligações irregulares hidráulicas e elétricas. O flagrante ocorreu na manhã de hoje e encaminhado para a DIICMA (Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente). A fiscalização contou com o apoio de drones para mapear o terreno. Os responsáveis ainda não foram localizados. A área será novamente interditada e continuará sob monitoramento.

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo orienta à população que antes de construir ou comprar terrenos e imóveis é fundamental que o interessado consulte a prefeitura ou a subprefeitura da região e o cartório de imóveis sobre a regularidade da operação. A população pode denunciar crimes ambientais pelo aplicativo Denúncia Ambiente, disponível para Android e IOS, pelo site http://denuncia.sigam.sp.gov.br ou pelo telefone, entrando em contato com a unidade do Policiamento Ambiental mais próxima. Os telefones estão disponíveis para consulta em www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/cpamb/localize.html