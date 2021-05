Prefeitura de Santo André firma parceria com setor químico

da Redação



06/05/2021 | 08:45



A Prefeitura de Santo André anunciou hoje mais uma ação com o objetivo de promover a competitividade das empresas locais e fomentar o ecossistema de inovação da cidade. O Parque Tecnológico recebeu representantes do Cofip (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) para firmar uma parceria entre o Hub de Inovação e a entidade que representa as empresas do polo petroquímico.

A parceria visa estruturar linhas de atuação que aproximem universidades, centros de pesquisas, escolas técnicas e startups da região aos desafios que as empresas têm idealizado para seu crescimento e competitividade, aliando a sustentabilidade como pilar fundamental.

"É uma parceria com grande simbolismo não só pelo forte PIB do setor na região, mas por materializar essa sintonia entre empresas e a cidade. Seguimos à disposição para avançar ainda mais nesta área, sempre unindo forças", comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O Cofip representa 16 empresas do Polo Petroquímico do ABC: Air Liquide, AkzoNobel, Ambipar, Aquapolo, Bandeirante Brazmo, Braskem, Cabot, Chevron Oronite, Consigaz, Copagaz, Liquigás, Oxiteno, Quantiq, Supergasbras, Ultragaz e Vitopel. Juntas, estas companhias representam faturamento anual de R$ 9,7 bilhões.

A indústria representa 22% do PIB (Produto Interno Bruto) da cidade, sendo que o setor químico responde por mais de 50% da composição deste índice.

"Estamos dando continuidade aos excelentes trabalhos do Parque Tecnológico e celebrando esta terceira adesão. Já temos a Prometeon e a Tim, e agora nos unimos a mais 16 empresas, que apresentarão seus desafios, trazendo importante discussão nas mais variadas atividades, fomentando assim o trabalho em conjunto com as instituições de ensino", explicou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Com sua atuação iniciada em 1954, o setor químico tem presença marcante no ABC. O Hub de Inovação do Parque Tecnológico de Santo André vai mobilizar esforços do ecossistema de inovação da região para que os próximos anos sejam de muita competitividade e relevância econômica, gerando empregos e renda, de forma ambientalmente responsável.

"Hoje foi um marco na existência da Cofip e as empresas do polo, já que nunca tivemos uma oportunidade dessas de estarmos tão perto dessa inteligência da inovação. Vamos desenvolver mais esta área nas empresas e todas possuem esse propósito", definiu o gerente executivo da Cofip ABC, Francisco Sérgio Ruiz.

Presidente do Conselho de Administração da Cofip e gerente industrial da Air Liquide, do ramo de oxigênio, Fernando Macchion destacou a importância da nova parceria. "A produção de oxigênio está intimamente ligada à vida, são pilares de proteção, de salvar vidas, e fomos desafiados nesse momento de pandemia em nossas operações industriais. As empresas de oxigênio e gás estão na vanguarda da tecnologia, sempre buscando inovação, e acredito que a integração com o ramo trará bons frutos para todos".

Ações de Inovação - O Hub de Inovação, desenvolvido pela Prefeitura de Santo André, contata empresas que realizam pesquisas e o desenvolvimento de produtos e processos de forma sistemática ou continuada, que tenham laboratórios próprios ou equipes de pesquisa, desenvolvimento e inovação dedicadas (PD&I).

O Hub de Inovação do Parque Tecnológico faz a ligação entre estas empresas e startups, universidades, Centros Tecnológicos e ICTs da região, promovendo maior integração e fortalecimento do ecossistema de inovação.

Em março deste ano, o Hub de Inovação entregou a primeira etapa dos desafios apresentados pela Prometeon Tyre Group. Atualmente, a empresa está desenvolvendo os projetos de parcerias em seis dos sete desafios postados.

Já o Bureau de Serviços é uma estrutura integrada de atendimento, que unifica a rede de serviços tecnológicos da cidade de Santo André e região. A ferramenta da Prefeitura de Santo André faz parte do Parque Tecnológico de Santo André, e oferece mais de 120 serviços.

Atualmente, Santo André conta com o Parque Tecnológico e de Inovação, que é parte fundamental da política de desenvolvimento econômico já em operação pela Prefeitura e tem como missão promover a inovação e competitividade nas empresas, potencializando as estruturas já existentes na cidade e região, estimulando a extensão tecnológica nas instituições de ensino superior e atuando nas oportunidades econômicas do ABC. Além do Bureau de Serviços Tecnológicos, o Parque Tecnológico também contará com o CIte (Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo de Santo André).

O Parque Tecnológico de Santo André traz em sua essência a integração e colaboração entre os atores locais de ciência, tecnologia e inovação, e irá se somar às estruturas já existentes das sete cidades que compõem o Polo Tecnológico do ABC, uma região com economia altamente relevante para o país, com o quarto maior PIB do Brasil, terceiro maior valor adicionado da indústria e com o quinto maior mercado consumidor do país.