Boninho elogia atuação de Tiago Leifert no BBB21 e apresentador solta spoiler das gravações do dia 101 do reality

05/05/2021 | 17:10



A final do BBB21 foi histórica, apesar de o resultado não ter sido lá uma grande surpresa. Após finalizar mais uma temporada no comando do reality, e consagrar Juliette Freire como a campeã da edição, Tiago Leifert não segurou a emoção e caiu no choro. Mais tarde, o apresentador ganhou uma homenagem de seu chefe e amigo, Boninho.

No Instagram, o Big Boss escreveu:

Esse BBB foi intenso durante esses 100 dias. E você comandou esse game com humor, garra e segurança. Falou sério quando foi preciso, foi duro na hora certa. Você é uma pessoa especial. Valeu, Titi, a gente te ama!

Apesar de Tiago estar merecendo umas boas férias, o apresentador terá que esperar um pouquinho mais antes de finalmente descansar. Isso porque, na tarde desta quarta-feira, dia 5, começaram as gravações do BBB Dia 101, um episódio especial do reality que promete reunir todos os participantes novamente na casa.

No Stories, ele falou:

- Eu só queria agradecer vocês que me mandaram mensagens [...]. Eu tô muito feliz, não consigo nem expressar muito. Sabe por quê? Porque eu tive que voltar, porque eu tenho que trabalhar de novo, porque a gente vai gravar o dia 101, porque o big não para. É o big dos bigs, ele é eterno.

Logo depois, para a alegria dos fãs, o apresentador compartilhou um pequeno vídeo de Camilla de Lucas entrando novamente na casa mais vigiada do país.