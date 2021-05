Meghan Markle está sendo alvo de críticas e acusada de plágio após anunciar livro infantil

05/05/2021 | 17:10



Meghan Markle anunciou na última terça-feira, dia 4, que lançará o seu primeiro livro infantil, chamado The Bench (O Banco, em tradução livre para português), inspirado em um poema que a própria Meghan escreveu para o marido, príncipe Harry, durante o Dia dos Pais.

Entretanto, parece que o livro não está sendo muito bem aceito pela mídia internacional. Nesta quarta-feira, dia 5, Allison Langdon, apresentadora de TV australiana, saiu do roteiro do programa e zombou do lançamento da Duquesa de Sussex, que também terá a versão audiolivro e será narrada por Meghan.

- Pode imaginar algo melhor? Quer dizer, coloque no carro, coloque em casa quando estiver cozinhando. São os tons doces de Meghan, disse a apresentadora, em tom irônico.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail UK, especialistas da família real afirmaram que o enredo de The Bench é bem parecido com o do livro The Boy On The Bench (O menino no banco, em português), da autora Corrinne Averiss, que também aborda a relação entre pai e filho, e foi publicado em 2018.

Em comunicado, a escritora se posicionou, afirmando que não vê similaridades entre as histórias.

Lendo a descrição e sinopse do livro da duquesa, não é a mesma história, nem sequer o mesmo tema de The Boy On The Bench. Eu não vejo nenhuma similaridade, exceto do uso da palavra Bench, que existe em diversas histórias que se passam em parques ou jardins.

Outra crítica da imprensa britânica seria sobre a relação abordada na narrativa. Especialistas estão chamando a duquesa de hipócrita por ter escrito uma história sobre a relação de pai e filho, sendo que não possui um bom relacionamento com seu próprio pai. Eita!