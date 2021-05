Larissa Manoela compartilha clique chorando após a morte de Paulo Gustavo

05/05/2021 | 16:10



Larissa Manoela demonstrou todo o seu amor ao amigo Paulo Gustavo nesta quarta-feira, dia 5, em suas redes sociais. Nos Stories do Instagram, a atriz publicou uma foto chorando, bastante abalada, e aproveitou para fazer uma confissão na legenda.

Tá muito difícil hoje., escreveu a artista.

Larissa também compartilhou uma linda homenagem ao humorista, e relembrou através de fotos e vídeos diversos momentos que passou ao lado do astro.

Tá difícil de acreditar. Você que tanto me fez rir, hoje me faz chorar com a sua partida! A dor é imensa e a perda de um grande artista, filho, pai, marido e amigo que você sempre foi, é avassaladora. Que prazer ter te conhecido além das telas. Contracenei, viajei, recebi áudios, vídeos, fui presenteada com postagens amorosas, troquei mensagens de carinho e tive a honra de te dar vários abraços que hoje me recordo com todo meu coração. Serei sua eterna fã. Brilhe muito aí de cima. Você vive em nós! Todo meu amor, carinho e sentimento à família maravilhosa que Paulo deixa. Dona Déa, seu Júlio, Ju, meu amado Thales, Romeu e Gael. Estou com vocês! Amor gigantesco, que não se mede. Deus siga dando muita força aos familiares das mais de 400 mil vidas perdidas para esse vírus. Usem máscara, passem álcool gel e mantenham o distanciamento social. Cada vida perdida não deve ser em vão. Vamos nos conscientizar! Protejam-se.

Como você viu, Paulo Gustavo morreu na última terça-feira, dia 4, por complicações do novo coronavírus. O comediante estava internado desde o dia 13 de março para tratar da doença, teve uma piora considerável no último domingo, dia 2, e seu quadro foi dado como irreversível ainda na terça-feira.