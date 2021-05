CPI da OAS em S.Bernardo convoca Léo Pinheiro, ex-dono da empresa

Raphael Rocha

05/05/2021



A CPI da OAS instalada Câmara de São Bernardo aprovou na tarde desta quarta-feira a convocação de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, para prestar esclarecimentos a respeito de suspeitas de pagamento de propina a agentes públicos da cidade em troca de obras vultosas no município.

Além de Léo Pinheiro, a comissão chamou Carlos Henrique Barbosa Lemos e Marcel Vieira, ex-diretor e ex-gerente da empresa e que foram citados no depoimento concedido por José Ricardo Nogueira Breghirolli, ex-superintendente administrativo da firma, à CPI no Legislativo são-bernardense.

Na terça-feira, Breghirolli, que firmou acordo de delação premiada com o MPF (Ministério Público Federal) disse que a OAS havia repassado ao menos R$ 20 milhões para agentes públicos da cidade. Ele relatou fazer parte de departamento interno responsável por levantar os recursos e repassar para outra área, que fazia o relacionamento pessoal com a classe política. Nesse setor, Breghirolli citou os nomes de Lemos e Vieira, além de César Mata Pires Filho, que seria herdeiro da OAS, mas que, segundo integrantes da CPI, faleceu há dois anos.

“A partir do depoimento do senhor José Ricardo, a CPI, que caminhava para um lado mais técnico, passou também a avançar nas relações políticas. Avançamos, com o depoimento dele, para um setor que não imaginávamos neste momento. Até por isso é vital ouvir as pessoas citadas por ele”, comentou o presidente da CPI, Mauricio Cardozo (PSDB).

Relator da comissão, Julinho Fuzari (DEM) aposta em avanço das apurações com o depoimento do trio. “Também aprovamos um requerimento para que o Ministério Público Federal possa repassar à CPI a lista de políticos beneficiados com recursos irregulares da OAS.”

A oitiva de Léo Pinheiro está prevista para o dia 12. A de Vieira, para o dia seguinte. Barbosa Lemos foi convocado para o dia 14.

No depoimento, Breghirolli também comentou ter ciência que a empreiteira repassou, via caixa dois, dinheiro para a campanha à reeleição do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Questionado por integrantes da CPI se outros políticos da cidade tinham recebido, ele comentou não se lembrar.

Marinho negou as acusações de Breghirolli, disse que a CPI é factoide e que a Câmara de São Bernardo deveria se debruçar, assim como o Congresso Nacional, em apurar o volume de verba que chega à Prefeitura, comandada por Orlando Morando (PSDB), para ações de combate à Covid-19.