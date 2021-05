Freixo afirma que depoimentos de Mandetta e Teich atestam crime de Bolsonaro

05/05/2021 | 15:22



O líder da Minoria da Câmara, deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), afirmou que os depoimentos dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich "são provas cabais" de que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime contra a saúde pública.

"Os depoimentos de Teich e Mandetta são provas cabais de que Bolsonaro cometeu crime contra a saúde pública, infringindo o art. 132 do CP por 'expor a vida de outrem' ao recomendar medicamentos ineficazes que provocam efeitos colaterais graves e podem matar", escreveu Freixo em seu perfil no Twitter.

O ex-ministro Mandetta prestou depoimento ontem à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado. Hoje, os senadores ouvem Teich. A comissão investiga a atuação do governo federal no combate à pandemia e o repasse de recursos federais para Estados e municípios para o enfrentamento da doença e seus impactos.

Freixo quer ainda que o presidente da República responda criminalmente pela recomendação da cloroquina para o tratamento de covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada cientificamente para combater o novo coronavírus. "Impeachment e cadeia", concluiu.