Fábio Porchat chora ao falar sobre a morte precoce de Paulo Gustavo

05/05/2021 | 15:10



Como você viu, o ator Paulo Gustavo infelizmente morreu na última terça-feira, dia 4, aos 42 anos de idade, vítima do novo coronavírus. Desde a confirmação de sua morte, diversas celebridades prestaram homenagens nas redes sociais, já que Paulo era um dos artistas mais amados do entretenimento brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, dia 5, o programa Encontro com Fátima Bernardes foi todo dedicado ao humorista, e vários amigos próximos ao astro deram depoimentos em sua memória. Um desses amigos foi o comunicador Fábio Porchat, que se emocionou bastante durante sua participação na atração matinal da Rede Globo.

- Eu e o Paulo nos formamos juntos na escola de teatro. A nossa primeira estreia profissional foi juntos, fizemos uma peça no teatro. Então, o que foi ontem, foi um pedaço meu também. Um pedaço da minha história, da minha vida... Estou recebendo tantas mensagens de carinho. Fico feliz de ver como as pessoas amam o Paulo. Eu já sabia disso, mas numa hora dessas, a gente fica tão feliz em saber que ele realmente estava no coração de cada um.

Porchat também ressaltou a crítica situação do Brasil, que recentemente atingiu a marca de 411 mil mortos pela Covid-19.

- Ele era o nosso amigo, ele era a nossa mãe, afinal de contas. Era a mãe do Brasil. E o Brasil não estava precisando de mais um golpe desses. Claro que eu estou chorando aqui a morte de um amigo, mas são 411 mil mortes por conta dessa doença maldita. O Paulo era um cara que se cuidava, que falava disso... É duro.

O comediante declarou, inclusive, que ainda não conseguiu assimilar a perda do amigo.

- Eu acordei hoje, e toda hora que olho a cara do Paulo, eu só penso Isso é loucura. Que coisa maluca, não é possível. Eu queria abraçar todo mundo. Queria abraçar a Déa [Lúcia, mãe de Paulo Gustavo], queria abraçar o Thales [Bretas, marido de Paulo Gustavo].

Apesar do luto, Porchat se agarra a todo o trabalho deixado por Paulo Gustavo.

- Eu estava esperando pela próxima peça, onde ele iria contar tudo o que passou. Ele lutou muito. [...] Chegou uma hora em que eu mandei um áudio para a Susana [Garcia, amiga de Paulo Gustavo] e eu pedi Mostra para o Paulo. Mostra para ele, coloca perto do ouvido. E ela falou Não posso. A gente tem que esperar, porque todo sinal deixa ele nervoso, agitado. Que difícil. Mas eu sinto que o legado dele continua. Temos ele presente no nosso imaginário, no nosso coração. Os filmes, os programas, o humor, ficam.

Uma tristeza enorme, não é?