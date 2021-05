Fluxo cambial total de abril é positivo em US$ 3,990 bilhões, diz BC

05/05/2021 | 14:59



Depois de registrar entradas líquidas de US$ 1,568 bilhão em março, o País fechou abril com fluxo cambial também positivo de US$ 3,990 bilhões, informou nesta quarta-feira, 5, o Banco Central.

No canal financeiro, houve entrada líquida de US$ 488 milhões em abril, resultado de aportes no valor de US$ 38,811 bilhões e de retiradas no total de US$ 38,323 bilhões. Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 3,502 bilhões, com importações de US$ 16,603 bilhões e exportações de US$ 20,105 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,459 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,362 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 10,284 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 26 a 30 de abril) ficou positivo em US$ 3,220 bilhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro registrou no período entrada líquida de US$ 317 milhões. Isso foi resultado de aportes no valor de US$ 11,102 bilhões e de envios no total de US$ 10,785 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,903 bilhões no período, com importações de US$ 4,666 bilhões e exportações de US$ 7,570 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,367 bilhão em ACC, US$ 3,066 bilhões em PA e US$ 3,137 bilhões em outras entradas.