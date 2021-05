Episódio especial da Mônica Toy faz homenagem ao Dia das Mães

05/05/2021 | 14:36



Uma das datas mais festejadas no País, o Dia das Mães é motivo de inúmeras homenagens, que vão desde as preparadas pela família quanto as que vêm de produções artísticas espalhadas pelo mundo virtual. Claro que, entre tantas elaboradas, a Mauricio de Sousa Produções preparou um episódio especial da animação Mônica Toy, que chega ao canal do YouTube nesta quarta-feira, 5. E, no domingo, 9, que é o momento exato das comemorações, o desenho será também compartilhado nas redes sociais da Turma da Mônica.

Animação de curta duração, curtíssima na verdade, o MIAUravilhas traz as amigas Mônica e Magali passeando com seus "filhos", além da coelhinha Dalila. Para os que já conhecem, a série traz os personagens em historinhas sem o uso de falas, mas os sons incluídos fazem toda a diferença. Nesta aventura, Mônica leva seu Sansão para passear, Magali carrega seu gato Miau e, por último, Dalila tem uma leva de coelhinhos, cada um em seu carrinho. Claro que alguma confusão surge no meio do passeio, mas nada que atrapalhe essas "supermães".