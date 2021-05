Geraldo Luís revela ter recebido apoio de Xuxa Meneghel quando estava internado com Covid-19: - Quando ela gosta, ela gosta

05/05/2021 | 13:10



Nesta quarta-feira, dia 5, será exibida no A Noite é Nossa, programa da Record, uma entrevista com Geraldo Luís. O apresentador recentemente passou por uma difícil batalha contra o coronavírus e dividiu com os seguidores de suas redes sociais detalhes do tratamento e, depois, das sequelas da doença.

Após citar a arritmia e o comprometimento de seu pulmão, além de ter perdido 70% do movimento da perna, Geraldo citou que recebeu o apoio de diversos amigos famosos, como por exemplo, Xuxa Meneghel:

- Ela me ligou quando eu estava internado, preocupada. Quando ela gosta, ela gosta. É um amor.

Além dela, Sabrina Sato e Cesar Filho - outro apresentador que lutou contra a doença de forma mais severa - também demonstraram apoio a ele:

- A Sabrina [Sato] falou comigo. Cesar Filho me trouxe até oxigênio em casa. Tom Cavalcante, a Tici [Pinheiro]...

Muito amor, né?