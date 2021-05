Mc Mirella é considerada inocente após ser acusada de participar de esquema de tráfico de mulheres

05/05/2021 | 13:11



Recentemente veio à tona uma investigação da Polícia Federal após Núbia Óliiver ser acusada de ter ligação com um esquema de tráfico de mulheres - do qual Mc Mirella teria sido vítima quando era mais nova. Agora, Adélia Soares, advogada da funkeira, revelou ao colunista Leo Dias que Mirella prestou depoimento e foi considerada inocente no caso:

- Aos 16 anos, a Mirella foi contratada para fazer a divulgação de uma marca de maquiagem no Paraguai, e hoje sabemos que o contrato na verdade mascarava uma quadrilha de tráfico de mulheres.

Considerada chave da investigação, a ex-A Fazenda ajudou nas investigações contra a quadrilha na chamada Operação Harém:

- Essa operação, intitulada como Harém pela PF, tornou público que a minha cliente é inocente e foi de extrema importância para esclarecer, de uma vez por todas, os boatos e acabar com as acusações infundadas contra ela. Mirella nunca foi investigada, acusada ou processada pela Justiça por cometer crime de aliciamento ou qualquer outro. Agora com essa operação ficou notório em todo processo investigatório que a Mc foi tão somente vítima, e isso pode ser facilmente verificado por qualquer pessoa, uma vez que o processo é público.

Além disso, a advogada informa que providências já foram tomadas contra pessoas que insistem em manchar a imagem de Mirella com mentiras e distorção de fatos. Além de mover ações cíveis e criminais, a equipe da cantora ajudou a apagar perfis online e condenar outras pessoas.

