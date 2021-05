Beyoncé faz homenagem para Paulo Gustavo em site oficial: Descanse em paz

05/05/2021 | 13:11



Desde que a morte de Paulo Gustavo foi anunciada na noite da última terça-feira, dia 4, diversos famosos têm se pronunciado para prestar homenagens ao ator. Tatá Werneck, por exemplo, chamou a atenção ao lamentar a morte do amigo depois de ter pedido energias positivas aos fãs desde a internação do amigo, e Thales Bretas, esposo do ator, também publicou uma declaração emocionante. Já na manhã desta quarta-feira, dia 5, o artista acabou recebendo uma homenagem de ninguém menos que Beyoncé.

Não é de hoje que a cantora tem o costume de homenagear algumas celebridades através de seu site. Anteriormente, por exemplo, Beyoncé havia prestado apoio à Meghan Markle por sua entrevista com Oprah Winfrey, além de frequentemente citar personalidades negras como George Floyd e Breonna Taylor.

Já nesta quarta-feira, a primeira imagem publicada pela cantora em seu site fala sobre Paulo Gustavo e traz a seguinte mensagem:

Paulo Gustavo, descanse em paz.