Ana Maria Braga, Sabrina Sato, Bruna Marquezine e mais famosos lamentam a morte de Paulo Gustavo

05/05/2021 | 13:11



Paulo Gustavo estava internado desde o dia 13 de março após ser diagnosticado com o novo coronavírus e, por conta das complicações da doença, o ator acabou morrendo na terça-feira, dia 4 de maio. E, claro, muitos famosos foram lamentar a triste notícia, como Ana Maria Braga, que iniciou o programa Mais Você fazendo uma homenagem para o comediante:

- Ele nos deixa comédias, personagens hilariantes. Rever os filmes dele tornaram a pandemia menos tenebrosa. Mas agora ele se foi, mas o que era para nós, ele continua sendo. Eu tive o privilégio de desfrutar da amizade dele, uma amizade, na verdade, que nasceu dos nossos trabalhos aqui no programa. Depois eu tive o prazer de recebê-lo em casa algumas vezes e era sempre uma delícia. Essa convivência com esse menino a gente guarda no coração para sempre. Eu desejo muita força ao Thales, o marido, aos filhos Romeu e Gael, tão pequenos, não puderam conviver com esse pai tão especial, a dona Dea. É antinatural perder um filho, acho que é uma dor que uma mãe não devia ter que enfrentar nunca.

Luciano Huck publicou uma foto de Paulo Gustavo no Instagram e escreveu:

Não consigo realizar, amado amigo. Não estávamos preparados para você partir assim tão cedo. Você tinha pressa, eu sei. Eram muitas ideias, planos, sonhos, piadas, amigos. E era muito, muito amor. Amor pela sua família maravilhosa. Amor por Thales, Gael e Romeu. Amor pela arte de fazer rir. Amor pelos fãs. Amor por nós que tivemos o privilégio de tê-lo por perto. Vá em paz, amado amigo. Que Deus te receba com boas gargalhadas, daquelas você tanto nos fez soltar.

A atriz Carolina Dieckmann postou fotos em que aparece ao lado de Paulo Gustavo e afirmou:

Meu amor, que honra dançar essa vida com você. Que alegria ter te tido tão perto. Que benção ter o seu amor. Obrigada. Falei pro Thales, vamos cuidar dele e dos seus. Continuaremos a ser uma grande família no afeto que nos une. E Paulo, um dia, dançaremos juntos de novo... nas estrelas! Te amo. Dea, Ju, e toda família; meus sentimentos. Que Deus conforte o coração de vocês. Muito amor!!!

A apresentadora Sabrina Sato publicou um trecho de um vídeo em que aparece junto com o ator e escreveu:

Eu não tava preparada pra imaginar o mundo sem você. Eu não quero acreditar. Por que meu Deus? Por que? Você viverá pra sempre em nossos corações e nas lembranças mais lindas das nossas vidas. Obrigada Paulo! Tudo o que você fez ficará eternizado. Obrigada por tanta luz, obrigada pelo seu humor transformador, sua sabedoria, sua vontade de viver... Muito obrigada, meu amigo, por nos ensinar tanto sobre o amor! Te amo eternamente!

Bruna Marquezine homenageou o ator no Instagram ao postar um vídeo dele. A atriz escreveu:

Rir é um ato de resistência. Paulo, Eu tô aqui tentando escrever uma homenagem a sua altura, te honrar, mas eu não sou capaz. Não hoje. Talvez nunca. É que é muito difícil falar dessa dor, desse vazio, do buraco que você deixou no coração de cada brasileiro. Mais difícil ainda descrever o fenômeno que você era. É. É impossível colocar em palavras tudo que você causava em mim, nas pessoas, toda sua luz, talento, energia e potência. E nem é necessário, todo mundo que já riu até a barriga doer te assistindo sabe que você é pura magia. E eu ainda tive a oportunidade de te aproveitar de pertinho (ô meu Deus, como eu queria ter aproveitado mais, me doado mais, abraçado mais, trocado mais... que saudade!) e era sempre maravilhoso! Então eu decidi que só vou te agradecer por tudo que você fez por nós. Por todas as risadas. Pelos exemplos. Você mudou a vida de muita gente. Você deixou o muito um pouquinho melhor. Que você descanse em paz depois de lutar tanto pela vida, pela sua família, pelo amor, pela arte. Seguirei orando por você e pelos seus. Eu sei que isso não é o fim. Você é eterno, Paulo! O país inteiro te ama. Eu te amo, te admiro, te celebro. Pra sempre.