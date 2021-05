Opas diz ter negociado com Índia parte das entregas de doses de vacinas à Covax

05/05/2021 | 13:04



A Organização Mundial da Saúde (OMS) negocia com a Índia a possibilidade manter ao menos parte das entregas à iniciativa Covax de 1 bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 fabricadas pelo Instituto Serum, afirmou nesta quarta-feira o diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa. Após o recrudescimento da epidemia local, o governo indiano bloqueou novas exportações de imunizantes, em decisão que afetou o programa de vacinação de países latino-americanos.

Ele confirmou, no entanto, que os países da região receberão doses da vacina da Moderna por meio da Covax. No início desta semana, o mecanismo fechou acordo com a farmacêutica americana a entrega de 34 milhões de doses em 2021, com opção de compra de mais 446 milhões no ano que vem.

Diretora-geral da Opas, Clarissa Etienne se mostrou mais uma vez preocupada com a trajetória de infecções e mortes por covid-19 nas Américas. Segundo ela, 40% dos óbitos pela doença na última semana em todo o mundo foram registrados no continente, e os casos entre pessoas mais jovens têm aumentado em países como Brasil, Estados Unidos e Chile.

"Se o atual ritmo de infecções seguir, é possível que os países tenham de manter ou aumentar a capacidade das unidades de tratamento intensivo (UTIs) dos hospitais nos próximos três meses", projetou Etienne. Segundo ela, o Canadá também tem registrado aumento nas taxas de infecção recentemente.