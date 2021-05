Na França, Luisa Stefani vai à semifinal nas duplas do WTA 125 de Saint Malo

05/05/2021 | 12:50



A tenista brasileira Luisa Stefani se classificou nesta quarta-feira às semifinais da chave de duplas no WTA 125 de Saint Malo, na França. O evento, disputado em quadras de saibro, tem premiação de US$ 115 mil (R$ 618,5 mil). Na estreia, já pelas quartas de final, ela e a americana Hayley Carter derrotaram a parceria da alemã Vivian Heisen com a sueca Cornelia Lister por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/4 após 1 hora e 7 minutos.

"Bom jogo hoje (quarta-feira), boa vitória. No primeiro set fomos bem, apesar do frio e do vento. No segundo, deixamos elas entrarem no jogo e complicou um pouco mais. Mesmo assim, primeira vitória no saibro, o que é super positivo. Agora mais um jogo e, quanto mais no saibro, melhor para chegarmos firmes em Roma. Esse é o plano", afirmou a brasileira.

Stefani e Carter vão enfrentar nas semifinais a francesa Elixame Lechemia e a alemã Julia Wachaczyk, em dia e horário a serem definidos. As rivais avançaram ao ganharem das russas Yana Sizikova e Anna Kalinskaya por 2 sets a 1 - parciais de 7/5, 2/6 e 10 a 8 no match tie-break.

Nesta semana, a brasileira disputou também a chave de simples. Ela passou o qualifying, derrotando a japonesa Kurumi Nara, a 153.ª do mundo, e caiu em jogo equilibrado na primeira rodada diante da belga Greet Minnen, atual número 129 do ranking da WTA.

NA ESPANHA - No duelo mais esperado desta quarta-feira no WTA 1000 de Madri, a australiana Ashleigh Barty fez valer o bom momento e derrotou a checa Petra Kvitova por 2 sets a 1, garantindo a vaga nas semifinais do torneio com a sua 24.ª vitória na temporada 2021, anotando o placar final de 6/1, 3/6 e 6/3, após 1 hora e 45 minutos de duelo.

A próxima adversária da número 1 do mundo será a convidada local Paula Badosa, que aproveitou muito bem a chance e vem de um grande resultado contra a suíça Belinda Bencic. A espanhola ganhou da oitava pré-classificada em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/5. A anfitriã venceu Barty na única vez que se cruzaram no circuito profissional, este ano no saibro verde de Charleston, nos Estados Unidos.