Obras abandonadas causam problemas no bairro Campestre há 3 anos

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



05/05/2021 | 12:20



Duas obras particulares e abandonadas na Rua Vitória Régia, altura do 149, no bairro Campestre, em Santo André, têm tirado o sono da vizinhança há, pelo menos, três anos. As construções de dois prédios de cinco andares foram paralisadas em 2018 e, desde então, são registrados diversos problemas. Os vizinhos reclamam do acúmulo de lixo e, por consequência, de ratos, baratas e mosquitos. Além disso, os terrenos são alvos de vandalismo e invasões, já que estão sem tapumes, o que deixa o local perigoso.

Morador da região, que não quis se identificar, afirmou que registrou dois protocolos na prefeitura da cidade relatando os fatos e ainda não teve retorno. Ao Diário, o Paço afirmou que no dia 26 de abril deste ano foi emitida a notificação para o proprietário, na qual o mesmo foi cientificado quanto aos danos. “A notificação teve como objetivo garantir as condições de salubridade da obra e a recolocação dos tapumes sob pena de autuações”, afirmou a Prefeitura. O dono das obras tem o prazo de 30 dias, ou até 26 de maio, para atender a demanda. Se ele não cumprir poderá receber multas.