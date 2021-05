Chuva de meteoros Eta Aquáridas pode ser vista nesta madrugada

Bianca Bellucci

Do 33Giga



05/05/2021 | 12:18



Pessoas ao redor do Brasil poderão acompanhar na madruga de hoje (5) para amanhã (6) a chuva de meteoros Eta Aquáridas. O fenômeno pode ser visto a olho nu. Para isso, basta observar o céu na direção Leste a partir de 1h30. A visualização, no entanto, chega ao seu auge aproximadamente às 2h30, quando cerca de 30 meteoros por hora surgem no espaço.

Como visualizar a chuva de meteoros Eta Aquáridas?

Para visualizar a chuva de meteoros Eta Aquáridas, é importante que a pessoa esteja em um local com condições favoráveis. Isso é, com céu limpo e escuro, sem nuvens ou luzes da cidade. Também é importante estar afastado da Lua, que pode ofuscar o fenômeno com seu brilho. É recomendável deitar no chão ou usar cadeiras reclináveis, para ter uma visão de campo maior.

Como o fenômeno é formado?

A chuva de meteoros Eta Aquáridas está associada ao cometa Halley. Anualmente, quando o cometa faz sua jornada de aproximação do Sol, ele solta fragmentos em um determinado lugar da galáxia. A Terra passa pontualmente por essa região todo mês de maio. Durante este encontro, os detritos entram na atmosfera terrestre em alta velocidade, formando os rastros esbranquiçados que podem ser observados a olho nu.

Evento astronômico também ocorre em outubro

Quem não puder ou não conseguir visualizar a chuva de meteoros Eta Aquáridas, tem a chance de presenciar outro evento astronômico ainda em 2021. Em outubro, a Terra passa novamente pelo mesmo caminho do cometa Halley, permitindo a visualização de seus rastros. Este fenômeno é chamado de Orionídeas.