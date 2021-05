Ana Maria Braga erra nome de Juliette e sister fala sobre relação com Fiuk após o BBB21

05/05/2021 | 12:11



Juliette ainda está em choque com a vitória do BBB21. Na manhã desta quarta-feira, dia 5, a sister esteve no Mais Você para um café da manhã especial com Ana Maria Braga.

A advogada e maquiadora, que ganhou o prêmio de 1,5 milhão de reais, se emocionou com as homenagens de Ana Maria Braga para o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu na terça-feira, dia 4, horas antes do BBB21 ir ao ar.

- Guimarães Rosa dizia que as pessoas não morrem, ficam encantadas. E ele era encantado. Meus sentimentos a família e todos que amavam ele, disse.

Chocada

Já quando o assunto foi o programa, Juliette disse que ainda está chocada com tudo o que está acontecendo:

- Não dormi, não teve noite. Só vi minha amiga, meu irmão, meu amigo. Conversei, vi meus vídeos e ainda estou em choque, com seguidores e tudo o que eu vivi. Eu não consegui administrar ainda, eu estou sonhando. Não consigo explicar.

E ainda falou sobre a quantidade de seguidores que ganhou com a participação no BBB21. Ana Maria Braga comparou o número de perfis que acompanham Juliette com a população da Austrália, de 25 milhões de habitantes.

- Eu nunca fui ativa, tinha três mil seguidores. Para publicar alguma coisa, minhas amigas brigavam comigo, dizendo que tinha que postar alguma coisa. Raramente eu fazia alguma coisa. Eu não entendia, até agora eu não estou entendendo direito.

A apresentadora também quis saber como Juliette está se sentindo depois de descobrir que virou um fenômeno no Brasil.

- Eu estou com muito frio na barriga, o coração muito agoniado. O Tiago chorando, as pessoas chorando e se sentindo representada por mim, dizendo coisas que eu queria escutar lá dentro. Eu sinto como se minha alma fosse lavada. Vocês não têm noção do quanto essas pessoas se dedicam. Todo mundo chorou. É o maior presente que eu tive. É muito lindo, só vivendo, não sei explicar, disse ela.

Gafe

Ana Maria também se divertiu com as reações espontâneas de Juliette ao assistir aos vídeos do programa e o que rolou fora dele. Em determinado momento do bate-papo, a apresentadora até acabou confundindo o nome da sister.

- Juliana, mais um presente aí para sua mãe. Opa, Juliette!, disparou a apresentadora ao revelar que Dona Fátima havia ganhado um celular da marca anunciante do programa

Carreira

Questionada sobre os planos de seguir carreira como cantora, Juliette explicou que nunca havia pensado no assunto e apenas tem a música como paixão em sua vida;

- Eu sempre cantei, meu irmão cantava, minha irmã cantava, cantei na igreja. Cantei por amor, nunca profissional, nem nunca pensei em ser cantora. Amava reality de música, The Voice, sempre amei, sempre falei através da música. Eu sempre ouvi a letra bem direitinho. Chico César me tocava, Maria Gadú me salvou, salvou minha alma quando eu perdi minha irmã, que era uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu repetia, repetia a música para silenciar minha dor, sempre me ajudou. Eu amo isso.

É namoro?

Ana ainda questionou se a paquera com Fiuk pode ir para frente. Sincera, Juliette disparou:

- Não, ele é muito paquerador, muito namorador.

E explicou que tudo não passou de uma brincadeira:

- Eu costumo brincar sempre. Quando eu vi que estava rolando alguma coisa, fiquei brincando e me afastando, para não rolar de fato. Já estava perdida na vida. Se eu fosse me apaixonar, eu ia enlouquecer mais ainda. Eu me protegi.