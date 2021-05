Tatá Werneck fala sobre morte de Paulo Gustavo: Parece um pesadelo

05/05/2021 | 12:11



Tatá Werneck não esconde dos seus fãs e seguidores o quão abalada está com a morte do amigo, o ator Paulo Gustavo.

Na manhã desta quarta-feira, dia 5, ela usou o Twitter para se manifestar, mais uma vez, sobre a perda.

Parece um pesadelo, escreveu ela.

Tatá vinha usando as redes sociais para formar uma corrente de orações pedindo pela recuperação do ator, que morreu na terça-feira, dia 4, em decorrência das complicações da Covid-19.

Ela mantinha os internautas atualizados sobre o estado de saúde de Paulo, pedia por orações e mostrava toda sua fé e esperança na recuperação do melhor amigo.

Após uma série de homenagens para o humorista, Tatá voltou a falar sobre sua fé:

Sobre a minha fé: ela permanece 100%. Ter fé não é sobre ter o que você pede, mas sobre acreditar que Deus sabe o que é melhor. Paulo, está difícil demais. Eu vou continuar te homenageando. Estamos no grupo vendo seus vídeos. Choramos e rimos. É um nível de amor que não se escreve em legenda. Por favor: antes de sair de casa para ir a uma festa: lembre do Paulo. Não deixe ter sido em vão. 400 mil vidas não podem ser em vão. Continuem rezando pelo Paulo. Ele está recebendo com certeza as orações., escreveu ela.