Ex-BBBs realizam provas e passam mal em novo trailer de No Limite

05/05/2021 | 12:10



Quem acompanhou a final do BBB21, que ocorreu entre a noite da última terça-feira, dia 4, e a madrugada desta quarta-feira, dia 5, pôde conferir o saudoso rostinho de alguns brothers mais antigos, que estavam passando sufoco em outro reality show. Isso porque a Globo aproveitou o momento para divulgar as primeiras imagens do programa No Limite, que estreia na próxima terça-feira, dia 11.

Nas imagens, que você confere abaixo, já é possível ter ideia de alguns dos perrengues que os ex-BBBs irão passar. Os 16 participantes começarão o programa tirando as vendas e se descobrindo na praia Brava, nome fictício de uma localização na região praiana do Ceará. Como divulgado anteriormente, o local fica a cerca de 100 quilômetros da capital Fortaleza.

Ao longo do vídeo, vemos os competidores escalando dunas de areia, tomando banho de rio, carregando materiais pesados, cavando buracos e resgatando itens que chegam carregados pelo mar. Paula Amorim e Kaysar, que participaram do BBB18, são vistos comemorando uma vitória em uma das provas do reality, enquanto Jéssica Mueller, também do BBB18, comenta sobre a experiência e Ariadna Arantes, do BBB11, aparece passando mal durante uma das atividades. Vish!

Vale lembrar que os 16 confinados serão divididos em duas equipes e precisarão se manter unidos para completar uma série de dinâmicas, entre elas a chamada Prova de Privilégios que dará ao time campeão itens como sacos de dormir, fósforos e facas. Há ainda a Prova da Imunidade, que concederá ao time vencedor uma semana de permanência no jogo.