Corpo de Paulo Gustavo será cremado em cerimônia fechada; marido faz homenagem

05/05/2021 | 12:10



Thales Bretas usou o Instagram na madrugada desta quarta-feira (5), para lamentar a morte do marido, o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu na terça-feira (4), em decorrência das complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março, data de aniversário de Thales. O corpo do ator será cremado nesta quinta-feira (6) em uma cerimônia restrita à família e a amigos próximos. O local e o horário não foram divulgados, segundo a assessoria do artista, “a fim de evitar aglomerações neste período de pandemia”. Também não foi informado se haverá velório.

Com uma foto dos dois caminhando, de costas, Thales afirmou ser difícil colocar em palavras o que está sentindo e que, em breve, poderá retribuir o carinho que está recebendo no momento. O dermatologista também falou sobre o relacionamento dos dois, que já durava há sete anos. Veja a declaração completa, abaixo:

"Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo... tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos sete anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!! Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente. Peço desculpas aos amigos e aos fãs por não conseguir elaborar tudo como gostaria e responder a todos. Estou vivendo um turbilhão de sensações. Obrigado pelas energias positivas e orações. Muito amor tenho recebido, espero num momento mais oportuno conseguir retribuir! Bjs saudosos."