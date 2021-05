Fátima Bernardes chora ao fazer homenagem a Paulo Gustavo: É muito difícil fazer programa assim

05/05/2021 | 12:10



A manhã desta quarta-feira, dia 5, foi dedicada a Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos de idade na terça-feira, dia 4, em decorrência das complicações da Covid-19. No Encontro, Fátima Bernardes prestou homenagens, conversando com artistas e amigos do humorista, e não conteve a emoção ao iniciar a atração matinal.

- Era para ser um Encontro feliz hoje, para falarmos desse fenômeno que foi a Juliette, campeã do BBB 21. Mas a vida está aí para surpreender a gente para o bem e para o mal, e então nós resolvemos abrir espaço aqui hoje para homenagear o genial, o querido Paulo Gustavo, disse ela com a voz embargada.

Fátima, com lágrimas nos olhos, ainda concluiu:

- Preciso compartilhar com vocês que é muito difícil fazer um programa como esse.

Fábio Porchat, Heloisa Perissé e outros amigos do humorista conversaram com Fátima e falaram sobre o coronavírus, além de relembrar momentos ao lado de Paulo.