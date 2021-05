Gisele Bündchen e Tom Brady recebem arquitetos em mansão de 92 milhões de reais

05/05/2021 | 12:10



Como você já deve saber, Gisele Bündchen e o marido, Tom Brady, compraram uma mansão de 92 milhões de reais em Miami, nos Estados Unidos, mas o casal pretende demolir a propriedade para construir, no lugar, uma casa sustentável!

E na última segunda-feira, dia 3, ambos foram flagrados na frente do local com a equipe de arquitetos e designers que vão cuidar da obra, segundo informações do jornal inglês Daily Mail. Os arquitetos, aliás, já atenderam outros famosos como Ellen DeGeneres, Bruno Mars, Jennifer Lawrence e Kris Jenner.

O casal terá vista para o oceano, além de ter acesso a um clube exclusive que possui até mesmo um campo de golfe.

Lembrando que a região, chamada Indian Creek Island, é conhecida por ser o Bunker dos Bilionários - justamente pelo fato de servir como moradia para clientes bilionários.