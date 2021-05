Do Diário do Grande ABC



05/05/2021 | 10:34



De acordo com as primeiras informações da polícia, nesta quarta-feira (5), uma mulher morreu no motel Corpo a Corpo, na Avenida Presidente Artur da Costa e Silva, 2.973, Parque Capuava, em Santo André. Ainda conforme as autoridades, o crime aconteceu após desentendimento entre dois casais dentro do quarto. Um dos indivíduos estava armado e atirou contra uma das mulheres, que entrou em óbito no local. O atirador fugiu. A ocorrência está em andamento.