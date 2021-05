Philips Hue GU10 é a nova lâmpada inteligente disponível no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/05/2021 | 10:48



A Signify, marca detentora dos produtos Philips para iluminação, trouxe para o mercado nacional a lâmpada inteligente Philips Hue GU10. O produto é recomendado para residências. Pode ser usado para substituir a iluminação convencional ou, então, para compor projetos de arquitetura em sancas, luminárias de teto ou de parede, e em ambientes que o usuário deseja obter focos de luz.

A Philips Hue GU10 está disponível nas tensões 127V e 220V e oferece 2 anos de garantia. Já pode ser adquirida nas lojas Philips, Amazon e Abastece. O preço sugerido é de R$ 350 cada unidade.

Via aplicativo para Android e iOS, o usuário pode controlar a lâmpada e personalizar um ambiente. É possível escolher entre 16 milhões de cores, além de contar com cenas predefinidas como Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar, pensadas para criar o ambiente ideal para diferentes momentos do dia, e também para ocasiões especiais.

A Philips Hue GU10 pode ser integrada aos principais assistentes de voz. Entre eles, estão Amazon Alexa, Google Assistente e Apple Home Kit. Por meio de comandos em português, o usuário pode controlar as lâmpadas, escolher cores, cenários, ligar, desligar e combinar rotinas integradas com outros dispositivos.

Vale ainda destacar que a Philips Hue GU10 disponibiliza a função de conexão via Bluetooth, mas pode ser adicionada ao ecossistema de casa inteligente do usuário, sendo conectada à Philips Hue Bridge, a central inteligente da marca, que possibilita controlar até 50 dispositivos na mesma rede. O produto é adquirido a parte e tem preço sugerido de R$ 619,99.