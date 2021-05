05/05/2021 | 09:56



Os juros futuros abriram em alta nesta quarta-feira, mas em seguida perderam força e pouco antes das 9h30 rondavam a estabilidade, com viés de baixa, em sintonia com a fraqueza do dólar ante o real, com leve queda mais cedo. Os curtos estáveis mostram efeito limitado da produção industrial, que caiu 2,4% em março ante fevereiro, bem menos que o esperado (-3,05%). Às 9h25 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 8,64%, de 8,66% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2023 marcava 6,53%, de 6,54%, e o para janeiro de 2022 exibia taxa de 4,79%, de 4,80% no ajuste anterior.