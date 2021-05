'Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito', diz marido de Paulo Gustavo

05/05/2021 | 09:13



A madrugada desta quarta-feira, 5, foi de comoção por causa da morte de Paulo Gustavo. O ator, de 42 anos, lutava há mais de um mês contra o novo coronavírus, mas não resistiu as complicações do vírus e morreu na noite de terça, dia 4, pouco depois das 21h, no Rio de Janeiro.

O marido dele, Thales Bretas, fez uma homenagem nas redes sociais e, na medida do possível, tentou expressar a dor do luto. "Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre! Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente", disse no perfil que mantém no Instagram.

Diversos amigos, familiares e personalidades consolaram Thales e enviaram mensagens de carinho, como a atriz Bruna Marquezine: "Thales, eu sinto muito, muito! Sigo orando por vocês! Deus está com você e nós também".

A apresentadora Adriane Galisteu também se manifestou: "meus mais profundos sentimentos e todo o meu amor".

O ator Marcos Veras, amigo de Paulo Gustavo, expressou solidariedade à família. "força, amigo! Mais ainda. Te amo e amo sua família. E to aqui. Tudo triste! Tudo novo! Mas tudo renascimento", escreveu.