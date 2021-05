8 sites legais para passar o tempo na internet

Marcella Blass

Atualmente, a Internet é uma das principais fontes de informação para quem trabalha, estuda e pesquisa online. Contudo, diante do seu potencial e da presença cada vez maior na vida das pessoas, a web está recheada de sites legais, mas completamente inúteis, que são bons passatempos para quem está com tempo livre ou precisando relaxar entre uma tarefa e outra.

A seguir, o 33Giga te mostra uma lista com oito sites legais para passar o tempo na internet. Confira:

Em tradução literal, o nome do site quer dizer “botão de risada do papai”. E é exatamente isso que a página se propõe a ser: um botão virtual que emite uma risada de pai sempre que é pressionado. Sob o slogan de “E por que não?”, o site ainda mostra em tempo real quantas vezes o botão foi apertado e quantas pessoas estão online simultaneamente para ouvir uma boa risada paternal.

Muito relaxante, o site exibe uma página em branco enquanto cria um caminho de emojis no rastro do mouse. Basta arrastar o mouse livremente e ver uma série de desenhos aparecer na tela. Na sequnencia, as figurinhas vão desaparecendo de acordo com o movimento que foi feito para que elas parecessem. Parece muito simples (e é), mas também é bastante satisfatório.

Um fundo preto e um rolo de papel higiênico. Com a rolagem do mouse para baixo ou para cima, você pode desenrolar ou enrolar o rolo livremente. Mas atenção: depois que o papel for todo desenrolado, ele some e não volta mais. Para ter a experiência novamente será preciso acessar o site em outro navegador.

Piet Mondrian foi um pintor neerlandêr modernista com um estilo muito característico e que ficou eternizado por suas pinturas geométricas abstratas. Com esse site, você tem a oportunidade de fazer os seus quadros com a estética de Mondrian. Cada clique revela um traço ou uma cor, e dificilmente um resultado será igual ao outro.

A página “Sempre Julgue um Livro pela Capa” faz uma coletânea de livros muito peculiares, para dizer o mínimo. Por lá, você vai poder conferir uma lista de obras de gosto duvidoso e atalhos para adicioná-las ao seu carrinho de compras da Amazon ou ouvir a versão audiolivro no aplicativo Audible. Entre os títulos (todos em inglês) mais curioso estão “Como Falar Sobre Segurança de Armas com o Seu Gato”, “Origami de Papel Higiênico: Deleite Seus Convidados com Dobras Extravagantes” e “Comer Pessoas é Errado”.

Jackson Pollock foi um pintor norte-americano referência no movimento do expressionismo abstrato. Ele ficou conhecido por seu estilo particular de pintura por gotejamento. No site, você pode criar as suas próprias obras no estilo Pollock usando o mouse como pincel. Basta deslizar o cursos pela página e ir descobrindo como cada movimento cria uma nova imagem.

A cada clique na tela, o site simula um vidro estilhaçando e revela uma nova cor para ser quebrada. A tela sempre começa a “quebrar” do lugar no qual o clique foi dado e vai se desmontando em efeito cascata. A dinâmica é simples, mas pode ser bastante relaxante para quem precisa dar um tempo de uma tarefa que exige muito.

Lembra dele? Essa página cria uma versão virtual e interativa do famoso fidget spinner, febre entre crianças e adultos em 2014. Basta clicar e arrastar para que o brinquedo comece a rodar.