WhatsApp: app agora permite pagamentos e transferências em dinheiro; veja como fazer

Da Redação

Do 33Giga



05/05/2021 | 09:18



O serviço de pagamentos no WhatsApp chegou ao Brasil ontem (4). Agora, o app permite que usuários transfiram dinheiro para outras pessoas, como amigos ou familiares, sem taxas e com a mesma facilidade que enviam uma foto a seus contatos.

O serviço de pagamentos do WhatsApp será disponibilizado gradualmente nas próximas semanas em todo o país. A mesma modalidade, mas para empresas, será ativada no futuro após aprovação.

Inicialmente, o recurso será habilitado para usuários do aplicativo com cartões de débito, pré-pago ou combo de Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com as bandeiras Visa e Mastercard. Operado pela Cielo, o modelo segue aberto para outras empresas interessadas em se tornarem parceiras.

Os pagamentos no WhatsApp são habilitados pelo Facebook Pay. As transferências e pagamentos são protegidos por camadas de segurança, como o PIN do Facebook Pay ou biometria em dispositivos compatíveis.

WhatsApp Pay: como funciona

As transferências entre pessoas físicas podem ser feitas com cartões de débito, pré-pagos ou combo participantes (mas não com cartões de crédito).

Para começar a usar, as pessoas podem adicionar seu cartão de um banco parceiro, escolher uma pessoa para enviar o dinheiro e clicar para adicionar a transação. O destinatário verá o pagamento direto na conversa com o remetente.

Alguns limites foram estabelecidos a respeito das quantias que podem ser enviadas por vez e da quantidade de transações que podem ser realizadas em um determinado período de tempo. As pessoas podem enviar até R$ 1.000 por transação e receber 20 delas por dia, com um limite de R$ 5.000 por mês (os bancos parceiros podem estabelecer um limite menor para transações).

Para enviar e receber pagamentos no WhatsApp, as pessoas precisam ter um número de telefone do Brasil. Somente transações dentro do país e em moeda local são autorizadas. Nenhuma taxa será cobrada.

Como o serviço será habilitado de forma gradual para usuários do WhatsApp no Brasil, pessoas com a função já ativada poderão convidar amigos e familiares em todo o país para utilizar os pagamentos no app também.

Uma conta habilita o serviço de outras automaticamente ao enviar uma transferência de qualquer valor. A partir daí, este contato já terá o serviço automaticamente habilitado. Os bancos parceiros também podem convidar seus clientes para se inscrever e usar os pagamentos no WhatsApp.

Para saber mais sobre o serviço, você pode acessar ao site oficial do serviço em https://www.whatsapp.com/payments/br. Abaixo, confira dois vídeos que ensinam como configurar o serviço e como enviar pagamentos.

