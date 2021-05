13 sugestões de presentes tech para o Dia das Mães

Bianca Bellucci

05/05/2021 | 08:18



O Dia das Mães será comemorado no próximo domingo (9). Embora o distanciamento social causado pela covid-19 faça com que muitos filhos não celebrem juntos a suas heroínas, é essencial não deixar a data passar em branco. A dica é encomendar um presente bem legal pela internet. E para sair do comum, vale procurar um mimo tecnológico. Aqui, você encontra 13 sugestões.

Uma boa sugestão para o Dia das Mães é a Soundcore Icon Mini, da Anker. É uma caixinha de som robusta e projetada para suportar o mar, a lama, chuva e até neve. Com potência de 3W, tem autonomia de bateria de até 8 horas de reprodução contínua no volume máximo com uma única carga. Está disponível na cor laranja. Tem preço sugerido de R$ 189, mas os filhos que escolherem pagar com Pix ganham um desconto, saindo por R$ 170,10.

Este secador para o Dia das Mães é temático da Mulher-Maravilha. Traz um design com as cores típicas da personagem e seu símbolo. Do lado da tecnologia, o produto oferece três temperaturas (incluindo jato frio) e duas velocidades. Também está disponível em duas opções de voltagem: 127V e 220V. Preço sugerido: R$ 199,99.

Esta luminária pode ser controlada via comandos de voz e por aplicativo. É possível preparar um ambiente com 16 milhões de cores e diferentes intensidade de brancos, além de programar funções de liga e desliga, agendamentos e cenários dos efeitos para decorar o ambiente. O comando de voz é compatível com Google Assistente e Alexa. Preço sugerido: R$ 359.

O dispositivo portátil de ionização facial possui quatro modos de limpeza. O Peeling remove células mortas por meio de pulsações ultrassônicas. A função Ion (+) promove uma limpeza profunda nos poros, enquanto Ion (–) contribui para a nutrição da pele, ajudando na absorção de nutrientes e vitaminas de cremes e máscaras faciais. Por fim, o EMS pulse, entrega o efeito lifting, estimulando a produção natural de colágeno e diminuindo rugas e flacidez. Com design compacto, o aparelho pesa apenas 85g, o que facilita os movimentos durante o uso. Preço sugerido: R$ 399,99.

Recomendado para a mãe que está trabalhando de home office e não pode perder as ligações de trabalho, seja na frente do computador, seja andando pela casa. O fone de ouvido é leve e flexível, tem bateria de até 12 horas com Fast Fuel, que promete 90 minutos de som em apenas 10 minutos de tomada. Está disponível nas cores Preto Beats, Amarelo Cítrico, Cinza-Névoa e Azul Incandescente. Preço sugerido: R$ 579.

Sugestão de presente para as mamães que adoram música ou precisam de um equipamento potente para as reuniões virtuais. Este headphone é acolchoado e promete até 30 horas de autonomia. Vem com botão dedicado para acionar assistentes de voz, além de atalhos para controlar canções e chamadas. Ainda é possível personalizar a experiência sonora via aplicativo. O modo especial de podcast, por exemplo, pode ser selecionado para otimizar a inteligibilidade de conteúdos de fala. Preço sugerido: R$ 710.

Em período de home office, uma cadeira ergonômica pode ser fundamental para manter a produtividade e a saúde das mamães. A Essential 115, da Force One, tem encosto inspirado nos assentos de carros de corrida, apoio de braço acolchoado, e costuras e tecidos que prometem máximo conforto. Ainda pode ser ajustada para a melhor posição de acordo com cada tipo de mesa. Ainda em fase de lançamento, está à venda apenas na cor preta com 40% de desconto. De R$ 1.500 por R$ 899.

O watch FIT é perfeito para as mães que gostam de praticar exercícios físicos. Isso porque o smartwatch possui diversas funções de monitoramento de esportes e saúde. Sem contar o personal trainer que vem demonstrar diferentes tipos de exercícios de acordo com a modalidade. O produto tem tela retangular de 1,64 polegadas e está disponível em duas cores: preto e rosa. Preço sugerido: R$ 899.

Presente para mães conectadas que adoram abastecer as redes sociais com fotos. É o primeiro smartphone da Positivo com câmera tripla, sendo a principal de 13MP, a secundária de 2MP (que atua como um sensor de profundidade) e a terceira de 5MP (ultra-wide, que possibilita imagens com um maior ângulo de abertura). Além disso, tem uma câmera frontal de 8MP no formato waterdrop para selfies. O smartphone tem bateria com autonomia de cerca de 11 horas, 128 GB de armazenamento, X GB de memória RAM e tela de 6,1 polegadas. Tem preço sugerido de R$ 1.499, mas sai por R$ 1.151,10 à vista no boleto ou via Pix.

Esta dica é ideal para quem quer dar mais tempo livre para sua mamãe. O robô aspirador Roomba 675, da iRobot, chega para substituir a vassoura diária na rotina doméstica. Controlado via aplicativo ou por comandos de voz, o produto realiza a limpeza de acordo com os gostos da usuária. Ao final, ele ainda retorna à base sozinho e recarrega automaticamente. Vale destacar que o eletrônico está com desconto especial para o Dia das Mães. De R$ 3.399,99 por R$ 2.599,99.

São quatro modelos para as mães que precisam de um dispositivo para realizar atividades do dia a dia, como participar de reuniões e assistir às aulas. Todos têm 14 polegadas e prometem autonomia de 11 horas. As diferenças estão nas especificações. O SF314-42-R4EQ é equipado com processadores AMD Ryzen 5 Hexa-Core, 8 GB de RAM e armazenamento de 512 GB SSD. O SF314-42-R9S5 se diferencia do anterior por contar com processadores AMD Ryzen 7 Octa-Core. O SF314-57-57VY, por sua vez, vem com processadores Intel Core i5, 16 GB de RAM e armazenamento de 256 GB SSD. Por fim, o SF314-57-767M se destaca pela tecnologia Intel Core i7 e armazenamento de 512 GB SSD. Preço sugerido: a partir de R$ 6.699.

Com design compacto, quando fechado, o Galaxy Z Flip cabe na palma da mão, podendo facilmente ser guardado no bolso. Desdobrado, ele se adapta a diferentes ângulos, criando oportunidades para selfies e chamadas de vídeo sem que o usuário precise segurar o dispositivo em suas mãos. Por fim, quando totalmente aberto, o display de 6,7 polegadas é revelado, possibilitando mais espaço de tela para as funções do dia a dia. Outras especificações: memória RAM de 64 GB, armazenamento de 256 GB e processador Octa-Core de 2.95 GHz. Quando o assunto é câmera digital, o smartphone vem com traseira dupla (12 megapixels + 12 megapixels) e frontal de 10 megapixels. Preço sugerido: R$ 8.999.

Disponível na opção de 65 polegadas, esta sugestão para o Dia das Mães é uma das primeiras smart TV a receber o selo 8K Real. Tal certificado promete reproduzir cores puríssimas e sem distorção, entregando uma qualidade de cinema para a mamãe. Vem com conectividade Wi-Fi e Bluetooth para conectar smartphone, teclado ou mouse para digitar e navegar com facilidade. Além disso, possui quatro entradas HDMI, três portas USB, uma RF para TV aberta e uma saída óptica. Ainda conta com inteligência artificial e reconhecimento de voz. Preço sugerido: R$ 11.499.

