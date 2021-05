Bolsas da Ásia fecham em baixa com liquidez reduzida por feriados; Sydney avança

05/05/2021 | 07:14



As bolsas asiáticas terminaram os negócios desta quarta-feira (5) em baixa, com liquidez bastante restrita em meio a feriados que mantiveram os mercados do Japão e da China fechados pelo terceiro dia consecutivo. Na Coreia do Sul, também não houve pregão hoje em função de um feriado local.

O índice Hang Seng caiu 0,49% em Hong Kong, a 28.417,98 pontos, e o Taiex recuou 0,53% em Taiwan, a 16.843,44 pontos, ampliando perdas recentes diante de um novo surto de covid-19 na ilha.

A aversão a risco na Ásia veio também após o tom predominantemente negativo das bolsas de Nova York ontem, com perdas lideradas pelo setor de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa australiana tomou o rumo oposto das asiáticas e ficou no azul nesta quarta, impulsionada por 16 das 20 maiores empresas em valor de mercado listadas em Sydney. O S&P/ASX 200 avançou 0,39%, a 7.095,80 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).