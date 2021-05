Conheça os filmes interpretados por Paulo Gustavo

04/05/2021 | 23:10



Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos nesta terça-feira, 4, participou de vários filmes antes de iniciar a sequência de estouros de bilheterias com Minha Mãe é uma Peça, que teve três partes e logo se incluíram entre as maiores arrecadações do cinema brasileiro.

Aos 42 anos de idade, ele foi contaminado pelo novo coronavírus e, no dia 13 de março de 2021, teve de ser internado em um hospital no Rio de Janeiro. A situação se complicou, e o ator teve de ser intubado menos de dez dias depois. Uma série de procedimentos médicos foi realizada para dar mais oxigênio para ele, inclusive a Oxigenação por Membrana Extracorpórea, utilizado para pacientes que têm comprometimentos sérios em relação ao pulmão e o coração.

Conheça os filmes feitos por Paulo Gustavo

A Guerra dos Rocha (2008)

No longa dirigido por Jorge Fernando, Paulo Gustavo teve uma pequena participação, interpretando o personagem identificado como Funcionário. A comédia foi estrelada por Ary Fontoura, que vive a velhinha Dina Rocha, Diogo Vilela e Giulia Gam, entre outros.

Xuxa em O Mistério de Feiurinha (2009)

A eterna rainha dos baixinhos é a Cinderela que, ao lado Rapunzel (Angélica), Branca de Neve (Daniele Valente), Chapeuzinho Vermelho (Samantha Schmütz) e Bela (Lavínia Vlasak), está prestes a completar bodas de prata com seus respectivos maridos. No filme dirigido por Tizuka Yamazaki, Paulo Gustavo faz uma participação como Caio Lacaio, assim como Hebe Camargo, que vive a Rainha Mãe.

Divã (2009)

Mercedes (Lília Cabral) é uma mulher casada que, por curiosidade, procura um analista. Aos poucos, descobre facetas que desconhecia. Na comédia dirigida por José Alvarenga Jr., inspirada na obra de Martha Medeiros, Paulo Gustavo interpreta Renée Gama. O filme alcançou uma bilheteria com mais de 1,7 milhão de espectadores.

Os Mercenários (2010)

Filme internacional, dirigido, escrito e interpretado por Sylvester Stallone, o longa tem elenco estelar (Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger) e Paulo Gustavo, no papel identificado como Soldado.

De Volta ao Divã - O Filme (2011)

Com o sucesso do primeiro longa, era inevitável que logo viesse uma continuação - e Paulo Gustavo continua vivendo o personagem Renée.

Minha Mãe É uma Peça - O Filme (2012)

O primeiro grande sucesso de Paulo Gustavo, que o transformou em um dos grandes sucessos de bilheteria no cinema nacional. Trata-se da transposição para a tela da peça em que Gustavo vive Dona Hermínia, mulher de meia idade, divorciada e que, hiperativa, não larga do pé dos filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo). Foi o filme mais assistido nas salas nacionais em 2013, com mais de 4,6 milhões de espectadores.

Os Homens São de Marte... E É Pra Lá que Eu Vou (2014)

Comédia escrita e interpretada por Mônica Martelli, que vive Fernanda, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Paulo Gustavo é o coprotagonista da história, no papel de Aníbal.

Vai que Cola - O Filme (2015)

Inspirado na série de sucesso da TV, o longa traz Paulo Gustavo como Valdomiro que, depois de ser vítima de um golpe que levou todo seu dinheiro, é obrigado a se mudar para a pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla), no Méier, barro de subúrbio do Rio. As situações exageradas do filme foram alvo tanto de críticas como de elogios. O público gostou, pois teve mais de 3 milhões de espectadores no cinema.

Minha Mãe É uma Peça 2 (2015)

Também era inevitável que as histórias de Dona Hermínia ganhassem uma continuação no cinema. Agora rica e famosa, a mãe super protetora é obrigada a encarar a casa vazia, com a saída dos filhos. O público continuou fiel e, apenas no primeiro fim de semana em cartaz, o longa alcançou 1 milhão de espectadores. Atualmente, já computa mais de 9 milhões de pessoas que foram ao cinema.

Minha Vida em Marte (2017)

Outra aposta numa história com personagens conhecidos, que fez sucesso. Fernanda (Monica Martelli) está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha de cinco anos, Joana (Marianna Santos). A relação está desgastada depois de um casamento de vários anos, o que gera atritos constantes. A superação da crise é ajudada por seu sócio Aníbal (Paulo Gustavo).

Minha Mãe É uma Peça 3 (2019)

Ainda fonte inesgotável, a história mostra Dona Hermínia se reorganizando, uma vez que seus filhos estão formando novas famílias. Além de se tornar avó mais uma vez, com o nascimento do filho de Marcelina, ela acompanha o casamento de Juliano. Graças ao público fiel, o longa superou, em seu primeiro fim de semana, dois grandes rivais na bilheteria: Star Wars: A Ascensão Skywalker e Frozen 2. O fechamento dos cinemas em março de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, interrompeu a arrecadação.