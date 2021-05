Sto.André estende licença de Cicote e dá posse para Márcio Toniol

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 23:00



A licença provisória do vereador Almir Cicote (Avante), de Santo André, foi prorrogada em votação na Câmara. O parlamentar requereu afastamento, não remunerado, da cadeira legislativa por mais 20 dias por motivos particulares. A solicitação foi aprovada por unanimidade pela casa. Nos bastidores, a avaliação é que Cicote irá utilizar o período – estendido, uma vez que já passaram 20 dias do primeiro pedido – para definir o futuro espaço que deve ocupar no governo Paulo Serra (PSDB). Quem exerce o mandato em seu lugar é o correligionário Renatinho do Conselho.



Logo no começo da sessão, antes da apreciação da licença de Cicote, a mesa diretora deu posse a Márcio Toniol Macaco (PDT) como vereador na vaga de Samuel Dias (PDT), ainda internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do CHM (Centro Hospitalar Municipal) depois de sofrer AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 14 de abril. Samuel já foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos e, recentemente, teve que passar por traqueostomia. O quadro de saúde é estável, mas considerado delicado. Foi substituído após o afastamento completar 15 dias. Primeiro suplente, o ex-parlamentar Zezão Mendes soliciou licença de 30 dias. Por isso, Toniol foi convocado. Ele obteve 1.164 votos no ano passado.