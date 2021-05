Câmara solicita para a FUABC nome de quem autorizou o fura-fila

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021



A Câmara de Santo André deu aval nesta terça-feira a requerimento, assinado pelos 21 vereadores, que solicita à FUABC (Fundação do ABC) o nome de quem autorizou a lista de profissionais de setores administrativos vacinados contra a Covid-19, já sob investigação de suposto fura-fila pelo fato de os funcionários apontados não figurarem nos grupos prioritários estabelecidos no PNI (Programa Nacional de Imunização) nem estarem na linha de frente ao enfrentamento da doença. Em São Caetano, houve protocolo de convocação da presidente da Fundação, Adriana Berringer Stephan, para “esclarecimentos necessários sobre a grave denúncia”.



O Diário revelou na quinta-feira que oito servidores alocados em postos de chefia, incluindo a diretora-geral da Central de Convênios, foram imunizados, inseridos em rol de 80 colaboradores da entidade. O documento aprovado no plenário do Legislativo andreense, direcionado à dirigente da FUABC, pede informações sobre quem foi responsável pela seleção dos trabalhadores incluídos na relação formalizada pelo centro universário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que tem David Uip como reitor. Entre os pontos o texto questiona também se todos os funcionários administrativos da instituição receberam vacina.



O requerimento destaca prazo de sete dias para resposta de Adriana à casa. A FMABC também é alvo de indagações sobre quem inseriu os 80 nomes indicados no ofício, rubricado por Uip, enviado à Prefeitura de Santo André para pedido dos imunizantes O episódio entrou na mira após denúncia anônima. “Importante saber quem tomou e quem autorizou. Não é justo pessoa tomar só por estar mais próxima ali e usar de má-fé”, pontuou o vereador andreense Professor Jobert Minhoca (PSDB) ao sugerir a formação de comissão parlamentar regional para acompanhar o caso. “Tem que ser pesada (punição) para quem faz isso.”



O vereador Márcio Colombo (PSDB) e o deputado estadual Arthur do Val (Patriota) fizeram vistoria ontem, às 9h, à sede administrativa da Fundação para identificar os oito beneficiados. “Fizemos fiscalização, sem aviso prévio. Inicialmente, houve incômodo, mas falamos com dois (gerentes do RH e do jurídico). A justificativa é que (eles) têm contato direto com profissionais da saúde. Convenceu? Claro que não. Todos precisam apresentar evidências que contato seja rotineiro e direto. Agora, vamos esperar os esclarecimentos. Veremos se serão suficientes. Se houve quebra do PNI, penalidades devem ser aplicadas e não está descartada abertura de CPI.”



Já o documento em trâmite em São Caetano, de autoria de César Oliva (PSD), que pede a presença de Adriana em plenário, tende a ser apreciado na terça-feira. O pessedista também oficializou ontem questionamentos a respeito sobre quem elaborou a relação de nomes dos imunizados. “Resta questionar à autoridade da Fundação sobre quem fez a lista, que causou todo este escândalo midiário e colocou nossa cidade numa situação vexatória, imoral e ilegal de patrocinadora de vacinas para pessoas próximas de figurões da saúde pública.”



A FUABC e a FMABC afirmaram que irão prestar todos os esclarecimentos necessários aos Legislativos de Santo André e de São Caetano. “As entidades encaminharão documentações comprobatórias que ratificam a lisura da campanha de vacinação realizada junto aos trabalhadores da saúde, confirmando que foram alvos de denúncias falsas.”