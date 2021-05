Gente da Pedreira: Licão, Cambuci, Faustino, Dino Galo, Antero, Hermenegildo Guariento...

Ademir Medici

São seis nomes, episódios lembrados. Fala, amigo Joel:



Licão – Antonio Moya dirigia o dump, carro usado na pedreira. O veículo não possuía cabine. Era só o motor e a caçamba. Não deveria sair da pedreira. Mas saiu, seguindo para o Centro de Rio Grande.

Licão apoiado na caçamba. Na passagem de nível da estação, a caçamba desarmou. Licão freou. A caçamba voltou e prensou o bom Licão, que por pouco não foi cortado ao meio.



Cambuci – Atacante do time da Pedreira. Craque. Numa briga contra time visitante, Cambuci mirou o rosto de um adversário. Errou o golpe. Acertou a trave. Ficou semanas sem trabalhar, com a mão enfaixada.



Faustino – Vendedor de amendoim e paçoquinha, de casa em casa e durante os jogos de futebol. Faustino também fazia o quentão das festas juninas: punha tanto gengibre que parecia ter colocado pimenta no quentão.

Negro, vivia com dona Natalina, uma senhora russa de nascimento e mãe de dois filhos, Espica e João Russo



Dito Galo – Benedito de Souza criava galos de briga, daí o apelido.

Antero – Tinha calos até em cima dos pés. Cidadão amável. Mas não mexessem com os seus calos. Foi o que aconteceu numa excursão de futebol. Na carroceria do caminhão, jogadores e torcedores do time da Pedreira.

– Quem foi o ‘fdp’ que pisou no meu calo?

– Fui eu, compadre.

O colega levou um murro na cara, mesmo sendo compadre.

Hermenegildo Guariento – Caminhava do Centro de Rio Grande da Serra para o bairro Pedreira. Noite escura.Muita cerração. Seguia pelos trilhos do bondinho. De repente, tropeça numa vaca deitada nos trilhos. Levanta, sacode a roupa e retorna a caminhada de quatro quilômetros. Acha estranho quando vê luzes ao longe. Só então percebe que tinha voltado para o Centro. Aquela vaca...

Hoje

Diário há meio século

Quarta-feira, 5 de maio de 1971 – ano 13, edição 1527

Reconhecimento – Câmara Municipal de São Caetano outorga o título de cidadão ao jornalista e publicitário Edson Danilo Dotto, diretor-presidente do Diário do Grande ABC. Propositura de autoria do vereador Oswaldo Martins Salgado.

Comércio – Moradores do ABC já não precisam ir a São Paulo para suas compras. Opções locais:

anto André – Casa Tokio, Cid, Eletroradiobraz, Gabriel Gonçalves, Mesbla e Sears.

São Bernardo – A Exposição, Buri, Casa Zanetti, Duton, Garbo, Modas Prelude, Pelicano e Tecidos Cunha, magazines da Rua Marechal Deodoro.

São Caetano – Casa Bahia, Casa Vicenzi e Pão de Açúcar.



Em 5 de maio de...

1966 – Em disputa do título da III Divisão de Profissionais, o Transauto FC, de São Caetano, vai a Araraquara e empata em 3 a 3 com o Andradina. Há necessidade de um novo jogo, marcado para 14 de maio.

- Médico Oséas de Castro Neves empossado na presidência da Apae de Santo André.

1986 – São Bernardo Tênis Clube celebra o Jubileu de Prata, com baile nas cores do clube: vermelha, azul e branca. Na presidência, Paulo Sergio Guidetti; Oswaldo Francisco Leal, diretor social.

1991 – Manchete do Diário: Billings continuará poluída, diz Alaor Caffé Alves.

O secretário estadual do Meio Ambiente achava impossível despoluir o manancial em um ano e meio, como rezava a Constituição estadual.

- Funcionalismo de Santo André estava em greve por melhores salários no primeiro governo do prefeito Celso Daniel.



Santo do Dia



- Ângelo (Jerusalém, 1185 – Sicilia, Itália, 1220).

Padre carmelita. Em Roma, conheceu Francisco de Assis. Na Sicília, trabalhou na conversão dos hereges cátaros.

ANGELO. Os primeiros padres carmelitas da América difundiram a sua devoção, construindo igrejas, nomeando as aldeias que se formavam e expandiram seu culto, que também chegou ao Brasil

