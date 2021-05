Obituário - 5 de maio de 2021

Ademir Medici

05/05/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria do Carmo Meneguim, 97. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Francisco de Assis Xavier, 89. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Santos de Almeida, 89. Natural de Aguaí (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Cabral da Silva, 88. Natural de Capoeiras (Pernabuco). Residia no Jardim Panorama, em São Paulo, Capital. Dia 1º, no hospital de campanha UFABC. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria das Dores de Souza Silva, 87. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Auxiliadora Rosa da Conceição, 72. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no Jardim Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Doracy Araújo da Silva, 71. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Garé, 67. Natural de Votuporanga (São Paulo).

Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Economista. Dia 1º. Jardim da Colina.

Eliza Maria Couto Balas, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Claudino Martins Gomes, 64. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Santa Crtistina, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Luiz Burato, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Porteiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Evalda Santos da Silva, 63. Natural de Pão de Açúcar (Alagoas). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angela Ferraraz, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mirna de Sousa Moraes Duarte, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo, Capital. Contadora. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Cristiane Lenotti dos Santos Moraes, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Coordenador de RH. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Carlos Pereira Brito, 38. Natural de Lagoa Real (Bahia). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Auxiliar de embalagem. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carla Teodózio Leite, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Paz, 95. Natural de Catolé da Rocha (Paraíba). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Luiz de Abreu, 81. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Memorial Phoenix.

Anilse Correa Lima, 78. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

José Antunes dos Santos Maneja, 75. Natural de Portugal. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Vale da Paz, em Diadema.

Maria Aparecida Alves, 75. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

José Antonio Similli, 72. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Marisvaldo Rodrigues de Oliveira, 72. Natural de Souto Soares (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Antonio Bueno Neto, 69. Natural de Capivari (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Parque dos Ipês.

Zulberto Lopes da Silva, 67. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Antonio Vieira da Silva, 67. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

José Maria de Freitas, 64. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Chimati, 62. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Maria dos Santos Souza, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Vera Lúcia Alves, 60. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Gerusa Cavalcanti de Lima, 62. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.

Viviane Zetto, 50. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



DIADEMA

Ildefonso Cardoso, 85. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Maria José da Silva, 78. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Antonio Valdevino da Silva, 77. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Vale da Paz.

Militão Batista de Alcântara, 70. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Antonio de Assis Lima, 68. Natural de Capitão Enéas (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Raimundo Rita Filho, 60. Natural de Jaguaribe (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Autônomo. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.

Edna Lúcia de Carvalho, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Vale da Paz.

Edielso Pereira de Queiroz, 44. Natural de Portalegre (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Cemitério Municipal.



M A U Á

Maria Bezerra da Silva, 88. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Eva Ferreira Teixeira, 79. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Jurandir Ramos Pereira, 74. Natural de Mauá. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Edite de Jesus, 70. Natural de Padre Marcos (Piauí). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Nilton Lopes de Oliveira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Hamilton Santos Silva, 57. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Hildo Paulino da Silva, 73. Natural de Lavras de Mangabeira (Ceará). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Nelson dos Santos, 67. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Jardim Tamaracá, em Suzano (São Paulo). Dia 1º. Cemitério São José.