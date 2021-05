Estado de saúde de Paulo Gustavo se deteriora rapidamente, informa hospital

04/05/2021 | 21:23



Paulo Gustavo, internado desde o dia 13 de março devido a complicações pela covid-19, está com "o estado de saúde se deteriorando de forma importante" após uma embolia gasosa pulmonar ocorrida no último domingo, 2. É o que revela o comunicado divulgado na noite desta terça- feira, 4, pelo Hospital Copa Star, de Copacabana, que aponta que embora os sinais vitais do ator ainda existam, o "quadro é irreversível".

O humorista está internado no Rio de Janeiro há mais de 50 dias. Ele foi hospitalizado por complicações devido à covid-19 e segue precisando da ECMO (Oxigenação Extracorpórea por Membrana, o "pulmão artificial").

No domingo, o ator apresentou uma piora no seu quadro de saúde e teve uma embolia, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais devido a uma fístula broncovenosa, uma espécie de abertura entre os pulmões e as veias e seu quadro de saúde se deteriorou desde então.

"Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes." , informa o comunicado divulgado pelo hospital.

A família do ator agradece ao carinho dos amigos e dos fãs que se manifestam.