O silêncio de Adriana

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 23:59



O caso do fura-fila da vacina na FUABC (Fundação do ABC) toma proporção cada vez maior na esteira do silêncio da presidente Adriana Berringer Stephan. Certamente a mandatária tem as suas razões para se manter calada enquanto a imagem da instituição que dirige se deteriora Estado afora – a Assembleia Legislativa cogita, inclusive, instaurar CPI para apurar por que funcionários administrativos ligados à alta cúpula quebraram as regras de prioridade na imunização contra a Covid-19, conforme revelou em primeira mão reportagem do Diário. Para estancar a crise, Adriana deveria vir a público apontar o responsável por incluir irregularmente os nomes na lista. E demiti-lo sumariamente.

Instituição de extrema importância para a execução de políticas de saúde no Grande ABC, e também fora da região, a FUABC precisa de tranquilidade para seguir exercendo seu papel no momento mais grave da pandemia. Quanto mais perdurarem as desconfianças de que a própria presidente tenta acobertar privilégios de seus protegidos políticos, pior para os cidadãos cujas vidas dependem da Fundação. Adriana sabe da responsabilidade que tem no recrudescimento do escândalo e, neste momento, apenas ela tem o poder de conter a crise – pois evidentemente sabe quem incluiu na famigerada lista os nomes dos funcionários administrativos como se fossem da linha de frente do combate ao coronavírus.

Pela proporção que o episódio tomou, mobilizando câmaras, Assembleia, Ministério Público e prefeituras, dificilmente o caso vai arrefecer nos próximos dias. A presidente poderia se adiantar e, em entrevista coletiva, responder a perguntas que vereadores, deputados, promotores e prefeitos certamente farão no momento oportuno. Ela deveria empregar a energia que gasta nas manobras diversionistas de ataque ao trabalho sério do jornalismo deste Diário para dar satisfações à sociedade, que lhe paga um excelente salário. Sempre disposta a falar, agora a comandante da FUABC estranhamente se cala. A quem Adriana Berringer Stephan pretende proteger com o seu silêncio obsequioso?