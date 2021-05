Santo André aplica segunda dose de vacina em profissionais da educação

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 19:50



A Prefeitura de Santo André inicia na quinta-feira (6) a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 em profissionais da educação básica com mais de 47 anos que atuam na cidade. A imunização ocorrerá em três pontos drive-thru e o agendamento deve ser feito pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid. Os imunizantes que serão aplicados fazem parte de um novo lote de 4.030 doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, que chegaram a Santo André nesta segunda-feira (3).



Ao acessar o site para fazer agendamento, o sistema indicará ao munícipe data, horário e local disponíveis para a imunização. Os drive-thrus com vacinação para este público ficam na Craisa (acesso pelo portão 5, na rua Varsóvia), no Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de Maio, na Vila América) e no Paço Municipal (Praça IV Centenário – Centro).



No ponto de vacinação é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante da primeira dose. Pacientes que estejam passando por tratamento oncológico devem levar, além dos documentos pessoais, uma carta de liberação médica.



Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.



Os drive-thrus de vacinação da cidade estão recebendo 1 kg de alimento não perecível como doação. A contribuição não é obrigatória, mas pode fazer diferença na vida de andreenses que passam por necessidade neste momento de crise. A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade.