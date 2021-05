São Caetano vai vacinar alunos de medicina e odontologia contra a Covid

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 19:42



A Prefeitura de São Caetano abriu hoje o agendamento para vacinar contra a Covid-19 os alunos dos cursos de medicina e de odontologia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Os estudantes, que realizam estágio na rede pública do município, vinham reivindicando a vacinação desde início do ano. O Diário mostrou em 23 de abril que o Camesc (Centro Acadêmico Medicina São Caetano) tentava estender a aplicação da vacina para todos os alunos, pois somente os estudantes do 8º semestre haviam sido imunizados.

“Os alunos da USCS cumprem estágios em nossas unidades de saúde, contribuindo para o atendimento da nossa população durante a pandemia. Portanto, têm direito à vacina”, afirmou o prefeito Tite Campanella (Cidadania). E, graças à nossa articulação com o deputado Thiago Auricchio (PL), conseguimos sensibilizar o Estado a nos enviar as doses para imunizar este grupo”, completou.

Serão imunizados 498 alunos de medicina e 77 de odontologia, todos com a vacina AstraZeneca, de Oxford. É obrigatório o agendamento pelo site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. A vacinação dos universitários será realizada quinta e sexta-feira (6 e 7/5), no drive thru montado em frente ao Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 84, Bairro Santa Maria). Os estudantes devem comparecer com documento pessoal com foto, protocolo de agendamento e declaração emitida pela USCS. Importante também se cadastrar no Vacina Já, do governo do Estado (vacinaja.sp.gov.br).

“Ficamos felizes pelo Estado atender à nossa demanda. A vacinação dará mais segurança e conforto aos alunos da USCS, que desempenham importante papel nos atendimentos aos nossos moradores”, ressaltou o deputado Tiago Auricchio, que enviou ofício ao governo do estado solicitando as vacinas em visita ao prefeito de São Caetano. O gestor do curso de medicina da USCS em São Caetano, Erico Maia, também participou do encontro.