Tatá Werneck esclarece que Paulo Gustavo permanece vivo

04/05/2021 | 15:11



Tatá Werneck fez um desabafo em seu perfil oficial do Twitter na tarde desta terça-feira, dia 4. Na rede social, a apresentadora fez questão de afirmar que Paulo Gustavo continua vivo, embora seu estado de saúde seja considerado instável e de extrema gravidade.

A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz!, escreveu.

Em outro momento, um fã questionou a atriz mais diretamente, perguntando se Paulo Gustavo realmente havia morrido.

Tatá, diz que é mentira o que estão comentado..., pediu o rapaz.

Ele está muito, muito grave. Mas sim. Ele está vivo! É muita maldade o que fazem. É muita maldade, respondeu a artista.

Em um último tweet, a apresentadora falou sobre as fake news que circulam sobre o caso.

A situação dele é grave. Mas mesmo assim é muito cruel darem uma notícia. Tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade. Mas por favor não deem notícias para ganhar likes.

Como você viu, Paulo Gustavo teve uma piora súbita no último domingo, dia 2, após ter acordado e interagido com a equipe médica e o marido, o dermatologista Thales Bretas. Ele está internado desde o dia 13 de março com um quadro de Covid-19.