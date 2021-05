Sabrina Sato lança segunda temporada de Mãe de Verdade: - A fase agora é outra

04/05/2021 | 15:10



Neste mês de maio, período que se celebra o dia das mães, Sabrina Sato aproveitou o timing para lançar a segunda temporada de sua série sobre maternidade. Dessa vez, a apresentadora irá discutir questões que abrangem a vida de crianças em torno dos dois anos de idade, que é a fase que sua filha Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, está passando no momento.

- O tempo passou rápido demais e a Zoe cresceu muito. A fase agora é outra. Por isso eu resolvi me juntar mais uma vez com mães incríveis e dividir experiências umas com as outras. Não há certo nem errado, tem muita troca!

A cada episódio, Sato irá trocar experiências com mães que também estão enfrentando o Terrible Two, conhecido como adolescência dos bebês. Alguns dos temas discutidos serão: independência das crianças, hábitos, rotina de alimentação e individualidade da mãe.

A primeira temporada foi lançada em 2019, no momento em que Sabrina, mãe de primeira viagem, estava lidando com o puerpério, desafios da amamentação e outras questões que envolvem o início da vida dos bebês. Na época, a série fez o maior sucesso e surpreendeu, principalmente, pela sinceridade da apresentadora na hora de abordar as próprias questões e desmistificar a maternidade.

Os episódios da segunda temporada serão lançados todas a segundas-feiras de maio.

- Quero que todas as mães se sintam acolhidas ao assistir essa temporada.