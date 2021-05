Geraldo Luís fala sobre a presença do filho enquanto ele estava internado com Covid-19

04/05/2021 | 15:10



Como você viu, Geraldo Luís deu o maior susto em todo mundo no começo do ano quando foi diagnosticado com o novo coronavírus e teve até que ser internado para tratar a doença. O apresentador contou em seu último programa da temporada sobre o medo que enfrentou durante todo o tempo que estava na UTI.

- Eu sobrevivi. Sou um milagre e quero dizer isso para todo mundo que a vida vale a pena. É um momento de recomeço de tudo. Ser o mesmo Geraldo que eu entrei na UTI? Não.

Geraldo contou também de toda a importância do apoio que recebeu de seu filho, João Pedro, durante o tratamento para se curar desta terrível doença.

- A presença silenciosa do João Pedro era um pedaço de Deus. Quando saí da UTI para o quarto, todos os dias foi o meu filho que me deu banho. Meu filho virou enfermeiro, meu filho foi de uma ternura.

Para quem não sabe, Geraldo atualmente está em casa e faz tratamento para se livrar das sequelas da doença.

- Tive arritmia, perdi 70% de movimento da perna. Também perdi o movimento do meu pé, mas agora está voltando. Estou fazendo fisioterapia todo dia, tomando remédios. Mas isso não é nada. Por que? Porque eu poderia não estar aqui.

Apesar de ser o assunto principal, a entrevista com Geraldo Luís no A Noite é Nossa, não fica restrita apenas ao tema da Covid-19 porque o apresentador vai fazer um balando dos seus mais de 30 anos de carreira e também sobre o tempo em que trabalhou no circo.